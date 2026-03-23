Capiatá: trabajador fallece al ser golpeado por portón automático

El trágico accidente laboral ocurrió en la noche del lunes, frente a una empresa ubicada sobre la calle Padre Molas, en el barrio Posta Ybycuá de Capiatá.

La víctima fue identificada como Edgar León Rivero, de 35 años, técnico en instalación de cámaras. De acuerdo con el reporte policial, imágenes de circuito cerrado permitieron determinar que el portón del local se cerró a la altura de su cabeza, provocándole una herida fatal.

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Inicialmente se habló de electrocución

Agentes de la Comisaría 32ª acudieron al lugar tras una llamada al sistema 911, donde en un principio se manejaba la versión de una posible electrocución.

Sin embargo, tras revisar las grabaciones, los intervinientes descartaron esa hipótesis. “Según se visualiza en el circuito, el portón se cierra por la cabeza de la víctima”, explicó el suboficial Óscar Delgado, interviniente en el caso.

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Llegó sin signos de vida

A la llegada del personal policial, la víctima se encontraba tendida en el suelo con una herida cortante en la cabeza. Bomberos voluntarios de Capiatá intentaron reanimarlo, pero ya no presentaba signos vitales.

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“El personal ya lo encontró sin signos de vida y no se logró reanimarlo”, refirió Delgado.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Alicia Fernández, quien dispuso la intervención del médico forense y personal de Criminalística.

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