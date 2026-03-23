Roban armas y una tele de la quinta de Arnaldo Samaniego, en Piribebuy

De acuerdo con el relato de los uniformados, en la noche del domingo último, uno de los empleados de la familia del político colorado y actual precandidato a intendente de la ciudad de Asunción, llegó a la propiedad ubicada en Piribebuy, donde al ingresar a la casaquinta inmediatamente se percató que recibieron la visita de maleantes.

Durante un rápido recuento, el trabajador pudo confirmar que faltaban dos escopetas, un rifle y un aparato de televisión. Igualmente el empleado se percató de que una de las ventanas de vidrio templado de una de las habitaciones estaba abierta.

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Se presume que el o los ladrones forzaron el seguro de la abertura para ingresar a la residencia, donde aparentemente revisaron todos los muebles en busca de dinero efectivo, pero al no encontrar los billetes se llevaron las armas y la tele.

Tras la denuncia del hecho efectivos de la comisaría jurisdiccional, especialistas en Criminalística llegaron al sitio de donde levantaron la mayor cantidad posible de evidencias para tratar de identificar al intruso.

Por su parte, efectivos del departamento Investigaciones de la Cordillera tomaron copias de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la propiedad, que también pueden ayudar en las pesquisas, según informaron.