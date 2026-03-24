Video: buscan a conductor sospechoso de fatal arrollamiento y huida

Un hombre de 32 años falleció tras ser arrollado por un auto el domingo en horas de la madrugada.

El hecho ocurrió en la avenida Eusebio Ayala, en su intersección con la calle Yuty, en zona del Mercado 4 de Asunción.

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Según indica la Fiscalía, la víctima estaba acostada en la capa asfáltica, momento en el que un auto le pasa encima, lo que le habría provocado la muerte.

El fiscal de la sede 1 de Asunción, Silvio Alegre, solicitó la colaboración de la ciudadanía para lograr la ubicación del vehículo involucrado en el hecho y la identificación de su conductor.

Conductor se fugó

Según las imágenes de circuito cerrado que el fiscal obtuvo, el conductor, tras arrollar a la víctima, continuó camino, sin detener la marcha.

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Además de la ayuda a la ciudadanía, el fiscal pidió a locales comerciales de la zona la provisión de imágenes de circuito cerrado de forma de obtener mayores elementos que permitan esclarecer el hecho.