Chacarita: cae presunto asalta-bolts tras incumplir arresto domiciliario

El procedimiento se llevó a cabo en la noche del martes, alrededor de las 22:00, en la zona de Caballero y Playa, durante una incursión policial en el sector conocido como la arenera, en el barrio Ricardo Brugada.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana, con apoyo de efectivos de la FOPE, la Policía Urbana y la Comisaría 9ª, con el objetivo de reforzar los controles en la zona.

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Violó arresto domiciliario

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Gómez Olmedo, quien contaba con arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado Penal de la Adolescencia del Primer Turno de la Capital.

Según el comisario Isidro Gamarra, el joven fue verificado en la vía pública y, al consultar sus datos en el sistema policial, se constató que se encontraba incumpliendo la medida cautelar.

“El mismo ya estaba fuera del horario permitido para circular”, explicó el jefe policial.

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Vinculado a asaltos a conductores de plataforma

De acuerdo con datos policiales, el joven es sindicado como presunto autor de asaltos a conductores de plataformas de transporte, específicamente del servicio Bolt.

El comisario señaló que, con esta intervención, buscan “sacarlo nuevamente de circulación” y comunicar el incumplimiento al juzgado competente.

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Argumentos del detenido

El joven habría manifestado que buscaría justificar su presencia en la calle, alegando posibles motivos como trabajo o actividades personales.

No obstante, la Policía sostiene que el mismo no respetó las condiciones impuestas por la Justicia.

Traslado a sede policial

Tras su aprehensión, Gómez Olmedo fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 5ª de Asunción, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El caso será comunicado al juzgado interviniente para la evaluación de las medidas correspondientes ante el incumplimiento del arresto domiciliario.