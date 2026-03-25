Policiales
25 de marzo de 2026 - 00:07

Detienen a hombre con más de un kilo de marihuana en la Chacarita

Cae presunto microtraficante con droga durante patrulla policial
Cae presunto microtraficante con droga durante patrulla policial.

Un hombre fue aprehendido en la zona baja del barrio Ricardo Brugada tras ser sorprendido con aproximadamente un kilo y medio de supuesta marihuana. El detenido admitió que se dedica a la venta de drogas como medio de subsistencia, según la Policía.

Por ABC Color

El operativo se realizó en la mañana el martes, alrededor de las 08:50, durante una patrulla preventiva de agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana. El procedimiento tuvo lugar en las calles Mompox y Playa, en la zona conocida como Ka’i Kygua, en el populoso barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita.

De acuerdo con el comisario Isidro Gamarra, los intervinientes visualizaron a un hombre en actitud sospechosa, procediendo a su verificación.

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Droga oculta en cartón y caja de isopor

Droga incautada durante el procedimiento.
Droga incautada durante el procedimiento.

Durante el cateo, los agentes hallaron en poder del sospechoso una importante cantidad de supuesta marihuana, que rondaría el kilo y medio.

La sustancia estaba distribuida en una caja de isopor y también oculta dentro de un cartón, según el informe policial.

El detenido no opuso resistencia al procedimiento.

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Admitió dedicarse a la venta de drogas

Siempre según el jefe policial, el hombre reconoció que se dedica a la comercialización de estupefacientes como forma de subsistencia.

Manifestó que ese es su medio de vida”, señaló el comisario interviniente.

Antecedentes y situación judicial

El aprehendido fue identificado como Juan Carlos Díaz Caballero, con antecedentes por tenencia de estupefacientes en los años 2010 y 2019.

El mismo fue trasladado a la sede policial, donde permanece detenido a disposición del Ministerio Público.

El caso fue comunicado a la Fiscalía de Narcóticos y se convocó a personal especializado para el análisis de la sustancia incautada.