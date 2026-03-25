Detienen a hombre con más de un kilo de marihuana en la Chacarita

El operativo se realizó en la mañana el martes, alrededor de las 08:50, durante una patrulla preventiva de agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana. El procedimiento tuvo lugar en las calles Mompox y Playa, en la zona conocida como Ka’i Kygua, en el populoso barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita.

De acuerdo con el comisario Isidro Gamarra, los intervinientes visualizaron a un hombre en actitud sospechosa, procediendo a su verificación.

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Droga oculta en cartón y caja de isopor

Durante el cateo, los agentes hallaron en poder del sospechoso una importante cantidad de supuesta marihuana, que rondaría el kilo y medio.

La sustancia estaba distribuida en una caja de isopor y también oculta dentro de un cartón, según el informe policial.

El detenido no opuso resistencia al procedimiento.

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Admitió dedicarse a la venta de drogas

Siempre según el jefe policial, el hombre reconoció que se dedica a la comercialización de estupefacientes como forma de subsistencia.

“Manifestó que ese es su medio de vida”, señaló el comisario interviniente.

Antecedentes y situación judicial

El aprehendido fue identificado como Juan Carlos Díaz Caballero, con antecedentes por tenencia de estupefacientes en los años 2010 y 2019.

El mismo fue trasladado a la sede policial, donde permanece detenido a disposición del Ministerio Público.

El caso fue comunicado a la Fiscalía de Narcóticos y se convocó a personal especializado para el análisis de la sustancia incautada.