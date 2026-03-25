Destituyen a comisario tras manifestación de padres por falta de kit escolar en Ñemby

El repentino corte de uno de los carriles de la transitada vía de acceso a la capital del país generó un feroz embotellamiento en horas de la mañana de hoy en Ñemby, donde ómnibus, camiones de gran porte cargados con granos y vehículos particulares se vieron obligados a detener la marcha por algunos minutos en el sitio.

Aparentemente, los responsables de la comisaría jurisdiccional la 57° Central no estaban al tanto de lo que resolvieron los padres de familia y cuando estos munidos de carteles y pasacalles tomaron la ruta, los policías fueron tomados de sorpresa y no pudieron reaccionar a tiempo para solucionar el problema del tránsito.

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Minutos después, con la ayuda de otras dependencias de la zona, los oficiales después de una conversación con los manifestantes lograron liberar una de las vías del carril que conduce hacia Asunción y de esa forma poder normalizar la circulación vehícular.

Pese a ello, el director de Policía del departamento Central, comisario general director Eladio Martínez ordenó la destitución del jefe de la comisaría 57° Central del barrio Cañadita de Ñemby, comisario principal Arturo Román, quien fue reemplazado en el cargo por el comisario principal Yimi Vera.

Piden kit escolar para 880 alumnos de Ñemby

Vecinos del barrio Cañadita de Ñemby confirmaron que desde hace tres días más de un centenera de padres de alumnos de la escuela Paz del Chaco se están manifestando debido a que unos 880 alumnos del 1° y 2° ciclo no han recibido los kit escolar, que les debía suministrar el Ministerio de Educación.

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Igualmente, los pobladores del barrio Cañadita confirmaron que alumnos de otras dos escuelas de la zona, San Francisco y San Pedro y San Pablo, que en total sumarían otros 900 escolares tampoco accedieron a los útiles proveídos por el Estado.

En tanto que los padres de familia aseguraron que están sufriendo la falta de los kit escolar desde el años pasado y que los docentes guardan silencio sobre esta irregularidad, debido a que la profes que se quejaron por el incumplimiento en la entrega fueron amenazadas y hasta sumariadas por el Ministerio de Educación.