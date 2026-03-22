Imputan a dominicano que llevaba dosis de éxtasis por G. 5.000 millones en Villa Elisa

El fiscal Ranulfo Arnaldo Venialgo imputó oficialmente a Anyelo Tibursio Brito, un ciudadano de 32 años oriundo de República Dominicana, por la supuesta comisión de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.

El hombre, que vive en nuestro país hace seis años, fue pescado con una carga de 25 kilos con 504 gramos de éxtasis (MDMA), distribuidos en unas 40.000 a 50.000 dosis listas para ser vendidas.

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El procedimiento, liderado por la Senad bajo el nombre de Operación “ÉXTAZ1S”, se realizó sobre la avenida Acceso Sur, justo en el límite entre Villa Elisa y Fernando de la Mora.

El sospechoso se desplazaba tranquilamente en una motocicleta, pero lo que llevaba en su maleta no eran ropa ni herramientas.

Drogas listas para la noche y los conciertos

Según los datos de inteligencia de los agentes especiales, Brito no era un improvisado. Se lo identifica como una pieza en la distribución de estas “pastis” en los circuitos nocturnos de Central.

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El plan era meter esta enorme cantidad de droga en eventos masivos, conciertos y boliches, donde la concurrencia de jóvenes es alta.

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El fiscal Venialgo ya solicitó la prisión preventiva para el extranjero. “Logramos romper un esquema delictivo que pretendía comercializar una gran cantidad de drogas sintéticas”, destacó el representante del Ministerio Público, resaltando que el valor de lo incautado supera los 5.000 millones de guaraníes. Es un golpe directo al bolsillo de las organizaciones que operan en las sombras de la ciudad.

Este operativo forma parte del “Plan Sumar”, que busca justamente achicarle el margen de maniobra a los distribuidores que se mueven en zonas urbanas. Además de la droga, que fue trasladada a la base de la Senad para su análisis final, se incautaron celulares y la motocicleta en la que se movía el imputado.