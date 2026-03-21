Ypané: asesinan a balazos a un hombre en su casa y capturan al supuesto autor

El caso de homicidio se registró alrededor de las 19:45 en una casa ubicada en la fracción Emilce, de la colonia Thompson.

De acuerdo con la Policía, la víctima había llegado de su trabajo y se encontraba sentado en una hamaca en el patio, cuando fue sorprendido por el atacante.

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Disparos sin mediar palabras

Según versiones recogidas por los intervinientes, el presunto autor habría efectuado los disparos sin intercambiar palabras con la víctima.

Una adolescente habría presenciado el ataque, aunque su testimonio aún no fue formalizado, indicaron desde la Comisaría 40 Central.

Detenido se entregó tras operativo

El sospechoso, identificado como Cristian Maldonado Sánchez, de 39 años, se refugió en su vivienda tras el hecho.

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Posteriormente, con apoyo de otras dependencias policiales, los agentes rodearon la zona y, tras una breve negociación, el hombre se entregó. Fue trasladado a la Comisaría 23 por razones de seguridad.

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Víctima recibió disparos en la cabeza

La víctima, Arnaldo Miguel Ramos Barrios, acusó impactos de bala en la cabeza, según el informe policial.

El cuerpo fue derivado a la morgue por disposición del médico forense, a fin de precisar detalles de las heridas y avanzar en la investigación.

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Vecinos no encuentran explicación

De acuerdo con testimonios recabados, el detenido sería vecino de la víctima y no tendría vínculo familiar con él.

Los vecinos señalaron que el sospechoso era una persona poco sociable, mientras que familiares indicaron que no logran explicar el motivo del crimen, más allá de eventuales discusiones menores en el pasado.

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Arma fue encontrada en la vivienda

El arma presuntamente utilizada, un revólver, fue hallada en la casa del detenido.

El caso quedó a cargo de la fiscal Blanca Rosa Aquino, quien dispuso las diligencias correspondientes con apoyo de personal de Criminalística.