Caso Dominatus: piden juicio para miembros de la banda de Yogurt por tráfico de drogas y armas

Se trata de Ulises Eliezer Giménez Gamarra, Santiago Germán Petofi López, Alan Ezequiel Villalba Rolón, Andrea Elizabeth González Insaurralde (36), Junior Orlando Segovia Figueredo (20) y Milka Rebecca Cane Ortiz (21), quienes fueron acusados anoche y para los que la fiscala Ingrid Cubilla pidió juicio oral y público, en el marco de la causa denominada Dominatus, que anuló la banda liderada por Biscocho.

En el requerimiento conclusivo presentado por Cubilla, se le atribuyen los hechos de tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27) a Santiago Petofi, Milka Cane y Junior Segovia; en tanto que a Andrea González, además de la tenencia de drogas también se le sindica su comercialización (art. 44), según lo establecido en la Ley N° 1.304/88 y su modificatoria Ley N° 1.881.

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Por otra parte a Ulises Giménez se le atribuye la comisión del tráfico ilícito (art. 98) y hechos punibles conexos (art. 99) de armas de fuego según la Ley N° 4.036/2010, asociación criminal (art. 239 del Código Penal) y tenencia sin autorización de drogas (art. 27) de la Ley N° 1.340/88.

Al otro acusado, Alan Villalba la fiscalía lo señala de haber cometido tráfico ilícito de armas de fuego (art. 98) y hechos punibles conexos (art. 99) por la Ley N° 4.036/2010 y detentación ilegal (art. 260) por la Ley N° 7.411/2024 que abrogó la Ley N° 4.036/2010 de Armas, y asociación criminal (art. 239 del Código Penal).

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Todas estas personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en el barrio Ricardo Brugada, conocido popularmente como Chacarita, en el marco de la operación Dominatus. Las mismas serían parte de la autodenominada “banda de Yogurt”, presuntamente liderada por Jorge Giovanny Rodríguez Giménez (25), alias Biscocho, quien fue acusado el 8 de enero por la fiscala María Irene Álvarez, por tráfico ilícito de armas de fuego, hechos punibles conexos y asociación criminal, en calidad de coaturía.

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Traficaban armas en grupos de WhatsApp, según Fiscalía

De acuerdo con datos señalados en la acusación presentada en enero, Jorge Giovanny Rodríguez, alias Biscocho, entre mayo y septiembre de 2024, tuvo contacto directo a través de redes sociales, principalmente Facebook y WhatsApp, con personas interesadas en la compra de armas de fuego y municiones.

El escrito añadió que, incluso Biscocho, habría sido intermediario en las operaciones de compra y venta de artefactos bélicos, en forma reiterativa. Esto implicó su actuación en calidad de nexo entre oferentes y demandantes de las armas, recibiendo encargos, gestionando la disponibilidad de las mismas y luego, facilitando su entrega o derivación al cliente.

Para llevar a cabo los negocios ilícitos, Biscocho era parte de un grupo de WhatsApp que tenía la denominación de “Los Kister”, el cual funcionaba como herramienta operativa para la coordinación entre miembros de la banda. Con su existencia se facilitaba la colaboración mutua, el intercambio de información y las ofertas, consultas y negociación, sus piezas y componentes.

En el marco de la investigación a esta estructura, se pudo identificar también la existencia de otras bandas, con dominio territorial, como la banda de Yogurt liderada supuestamente por Jorge “Biscocho” Rodríguez, el “grupo Candula” ligado a Andrea González y la “banda de Cara de Guerra” vinculada a Omar Escobar.

Teniendo en cuenta esos datos, para la Fiscalía Jorge “Biscocho” Rodríguez “emerge como figura central y articuladora de la denominada ‘Banda de Yogurt’ vinculado al grupo de WhatsApp ‘los kister’, ejerciendo un rol de liderazgo al constituirse en el nexo común entre los distintos integrantes del grupo”, como Ulises Giménez y Alan Villalba.

Otros procesados vinculados al grupo de Biscocho son Thiago Alexander Pedrozo y Rodrigo Nataniel Ruiz Díaz Peralta.

Con base a la información obtenida durante la investigación, el Ministerio Público sostiene que el liderazgo de Jorge Rodríguez consistió en el “intercambio, compra y venta de armas de fuego”, que luego eran utilizadas en robos, homicidios y otros hechos, además de la protección y ataque que podría provenir de otras bandas rivales en el marco de la lucha territorial.

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Redes sociales como plataforma del tráfico

En cuanto a los demás acusados, en los casos de Alan Villalba y Ulises Giménez, la Fiscalía refiere que realizaban la comercialización de armas de fuego y municiones a través de redes sociales como Facebook, Tiktok, Instagram y otras más, así como por aplicaciones de mensajería como Whatsapp, Telegram, Signal y Zangy.

A ambos también se los señala como integrantes del grupo de WhatsApp denominado “Los Kister”, donde actuaron como intermediadores en las operaciones ilícitas de compra-venta de material bélico.

Igualmente, a Villalba y a Giménez habrían actuado como “reducidores”, porque habrían sido los encargados de recibir y almacenar las armas de fuego, ocultándolas hasta tanto existan ofertas de compra. Lo mismo realizaban con objetos obtenidos a través de hurtos y robos.

¿Cómo inició Dominatus?

Las acusaciones presentadas el 8 de enero y 25 de marzo, respectivamente, señalan que la investigación denominada “Dominatus” inició tras la detención de Jorge Giovanny Rodríguez y Alan Jeremias Torres, registrada el 2 de setiembre del 2024, por policías de la comisaría 5° Asunción, mientras iban en un vehículo de plataforma.

En poder de ambos se encontraron sustancias estupefacientes, las cuales fueron incautadas así como sus celulares y dinero en efectivo. Del teléfono de Jorge Rodríguez se extrajeron los mensajes y demás datos, bajo autorización judicial.

Mediante la diligencia judicial se constató que Jorge Rodríguez, alias Bizcocho, utilizaba el perfil de “Biscocho Rodríguez” en redes sociales, con el usuario giovanny_rodriguez10.

Los mensajes obtenidos daban cuenta de la operatividad de Rodríguez pues en un intercambio de mensajes, un usuario le consultó “máquina ovendesea mano?”, haciendo referencia a un arma; “700 areko” (G. 700 mil tengo); a lo que Rodríguez le respondió que había una pero “por uno se quiere dar”, en referencia a que se pedía G. 1.000.000 por ella.

A partir de esa información se produjo un intercambio de mensajes entre el interesado y Rodríguez, que luego se trasladaron a la plataforma de WhatsApp, donde se concretó el negocio.

Entre otros mensjaes, Jorge Rodríguez recibió la información de la muerte de su hermano Ángel Tobías, ocurrida el 5 de agosto de 2024; el 23 de agosto de 2024, Rodríguez le dijo a su interlocutor que iban a cobrar venganza en Chacarita.

Otro de los mensajes captados con la extracción expone la intención de Rodríguez de intercambiar un celular Samsung S21 por una pistola.

El 15 de julio de 2024, Rodríguez recibió otra consulta por “máquina” para vender, específicamente un “38 Tauro” en buen estado. En otra comunicación, Rodríguez remitió fotos y videos de armas de fuego con sus respectivos precios a una persona interesada.

Enfrentamientos en la Chacarita

Sumado a los elementos que exponen el tráfico ilícito de armas a través de redes sociales, la Policía también remitió a la Fiscalía una filmación relacionada a uno de los tantos enfrentamientos armados en los que participaron jóvenes de la zona de la Chacarita.

Es así que el informe pericial describió la secuencia y los eventos que se observaban en la filmación. Ante sospechas de su participación, la fiscalía remitió fotografías de Jorge Giovanny Rodríguez Giménez y el perito refirió en su escrito que uno de los participantes “posee similitud de características físicas detalladas”.

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Posteriormente se inició una investigación sobre estos hechos también pues los enfrentamientos armados, registrados frecuentemente en los pasillos de la Chacarita, reflejaban la lucha territorial entre “La Banda de Yogurt”, integrada mayormente por gente del sector denominado “Pelopincho”, bajo liderazgo de Rodríguez, y el grupo liderado por Omar Escobar alias “Cara de Guerra”, quien tenía integrantes del sector “Arroyense” y el grupo liderado por “Candula” identificada como Andrea González.

Se restala en las acusaciones que hay antecedentes de enfrentamientos violentos entre integrantes de “la banda de Yogurt” y la banda de “Cara de Guerra”, además de la realización de hurtos y robos, comúnmente a plataformas de traslado como Bolt y Uber.

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Además, los integrantes de dichas bandas estarían vinculados a hechos ajustes de cuentas, amenazas u otros actos de violencia entre ellas o realizadas por éstas. En medio de estos episodios se observó a Jorge Rodríguez, cuando con una escopeta protagonizó un enfrentamiento que derivó en la muerte de la recicladora Zunilda de la Cruz Ávila López.

Como consecuencia de estos datos obtenidos es que el 25 de junio se llevó a cabo un megaoperativo en la Chacarita, con la detención de varios de los supuestos integrantes de las citadas bandas criminales.