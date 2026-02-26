Asalto tipo comando en Ñumí: toman de rehén a chofer y roban “borra” de pollo

Un violento asalto se registró en la madrugada de este jueves, alrededor de la 01:30, sobre la ruta PY08, a la altura del distrito de Ñumí, departamento del Guairá. De acuerdo con el informe de la Comisaría 18ª de Ñumí, el hecho fue perpetrado por tres hombres que portaban armas largas, quienes se desplazaban en una camioneta gris, presumiblemente una Toyota Fortuner o Hilux Surf.

La víctima fue identificada como Miguel Antonio Florentín Ruiz (46), domiciliado en Alto Paraná, quien conducía un tractocamión Scania R570 con cisterna cargada con aceite de pollo, conocido en el rubro como “borra”.

El cargamento había sido retirado de una empresa privada, en San Antonio, departamento Central, y tenía como destino la ciudad de María Auxiliadora, en Itapúa. Según el relato policial, el camión fue interceptado en un tramo despoblado casi al alcanzar la ciudad de Ñumi. Los asaltantes obligaron al conductor a detener la marcha.

Dos de los hombres descendieron con el rostro cubierto y armas largas en mano. Redujeron al chofer, lo maniataron y lo subieron a la parte trasera de la camioneta. Mientras tanto, el tercer integrante de la banda tomó el control del camión y se dio a la fuga con el cargamento.

El jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía en Guairá, comisario Jorge Mazacotte, confirmó que se trató de un robo agravado con toma de rehén. Indicó que el conductor fue trasladado hacia el departamento de Caazapá, donde finalmente fue liberado alrededor de las 04:30 en la compañía Kabaju Reta.

El camión fue localizado posteriormente mediante el sistema de rastreo GPS, estacionado al costado de la ruta PY08, a la altura del kilómetro 94, en la ciudad de Fulgencio Yegros del mismo departamento. Personal de Criminalística acudió al lugar para realizar los trabajos técnicos correspondientes.

Al momento de la verificación, se constató que gran parte de la carga había sido descargada. Según el comisario Mazacotte, aproximadamente el 90% del producto ya no se encontraba en el sitio. La “borra” de pollo, explicó el jefe policial, es un subproducto utilizado para la elaboración de alimentos balanceados para perros y posteriormente comercializado, incluso con destino al Brasil.

La víctima manifestó que uno de los asaltantes hablaba en portugués, aunque no de manera fluida, lo que hace presumir a los investigadores una posible conexión con ciudadanos brasileños o la intención de despistar hablando en un idioma extranjero.

Mazacotte señaló que, además de la declaración del conductor, se aguarda el soporte técnico de telefonías y el trazado del GPS del camión para contrastar los datos con el relato brindado. También fueron denunciados como robados un aparato celular, una billetera con documentos personales y dinero en efectivo.