Roba moto a un policía en el Jardín Botánico y cae en Ñemby tras intensa persecución

El robo fue reportado ayer cerca de las 16:30 en el Jardín Botánico y la persecución terminó sobre la calle Bernardino Caballero casi Acceso Sur, en el barrio Centro de Ñemby.

La víctima es el suboficial ayudante Fernando David Britez Benegas, quien presta servicio en la Comisaría 22ª de Asunción. Según su relato, el agente dejó estacionada su motocicleta en un estacionamiento en la zona del Jardín Botánico, donde estaba prestando servicios, pero tiempo después se percató de que ya no se encontraba en el lugar.

Lea más: Revocaron medidas a un procesado por el robo a Algisa, pero el investigado está prófugo desde hace diez días

El comisario Feliciano Ferreira, de la Comisaría 7ª de Ñemby, explicó que la alerta fue recibida a través del sistema de emergencias 911 cerca de las 16:30. “La víctima relató que estacionó su motocicleta y luego visualizó que el sujeto estaba a bordo saliendo del lugar”, señaló.

Ante esta situación, el propio afectado, junto con otra persona, inició un seguimiento mientras alertaba al 911, lo que permitió a la Policía montar un operativo en la zona.

Persecución por varias ciudades

De acuerdo con el reporte, los agentes lograron ubicar una motocicleta con las mismas características circulando sobre la ruta PY01 (Acceso Sur). Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga acelerando la marcha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se inició entonces una persecución que se extendió por varias cuadras, hasta que finalmente el sujeto fue alcanzado por personal policial motorizado a la altura de la calle 9 de Agosto, donde se concretó su aprehensión.

Lea más: Joven se resistió a asalto y fue baleado frente a una escuela agrícola

El aprehendido fue identificado como Leonardo Concepción Prieto López, de 25 años, sin antecedentes penales y domiciliado en Ypané. El mismo se encontraba al mando de la motocicleta denunciada como hurtada, una Kenton DKR 200, modelo 2026, que fue recuperada por los intervinientes.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que la motocicleta fue recuperada y será entregada a su propietario tras los procedimientos de rigor.