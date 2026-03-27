Allanamientos en Ñemby: nueve detenidos y evidencias de una presunta red criminal

Agentes del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional realizaron este viernes dos allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Mbokajaty, en la ciudad de Ñemby.

Los procedimientos se enmarcan en la investigación de un asalto ocurrido en septiembre del año pasado en Lambaré. Una de las víctimas resultó herida por un disparo de arma de fuego efectuado por uno de los delincuentes.

El subcomisario Héctor Molinas confirmó que fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos mujeres y siete hombres, presuntamente vinculadas a la investigación.

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Gran cantidad de evidencias incautadas

El fiscal Eugenio Ocampos informó que en los inmuebles intervenidos se encontró una importante cantidad de evidencias.

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Entre los elementos incautados figuran monedas varias, marihuana, presunta cocaína, armas de fuego, armas blancas, proyectiles, motocicletas robadas y chapas vehiculares. Así también, diversos objetos robados que eran “reducidos”.

El caso se inició como un hecho de robo agravado, pero durante los allanamientos se detectó una mayor estructura delictiva, considerando la cantidad de dinero, armas y objetos robados recuperados.

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Posible red de reducción en el departamento Central

Los intervinientes señalaron que una de las viviendas allanadas sería utilizada para la reducción de objetos robados en distintas zonas del departamento Central.

Según los investigadores, estos objetos eran recibidos como forma de pago dentro de un esquema delictivo.