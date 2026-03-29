Fiscalía pide prisión para presunto sicario del crimen de Santa Rita

La fiscal Rocío Celeste González imputó a Ever Mateus Riemers Dos Santos (28), de nacionalidad brasileña, por homicidio doloso tras el asesinato de un camionero de 39 años en el taller mecánico “Tec Diésel”, en Santa Rita, el pasado 23 de marzo. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva.

Según la investigación, el ataque fue perpetrado por Riemers y un cómplice que se desplazaban en motocicleta y dispararon contra la víctima, quien falleció alrededor de las 16:15 en un sanatorio privado. El médico forense determinó como causa probable de muerte un “shock hipovolémico por disparos de arma de fuego”.

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Tras el ataque, los autores se dieron a la fuga, mientras que la víctima fue auxiliada y trasladada a un sanatorio privado de la ciudad. Pese a los intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento ese mismo día, aproximadamente a las 16:15.

El médico forense determinó como causa probable de muerte un “shock hipovolémico producido por disparos de arma de fuego”, conforme a la inspección realizada en el centro asistencial.

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En el marco de las diligencias investigativas, las autoridades recolectaron varias evidencias y realizaron el análisis de imágenes de circuitos cerrados de la zona. Los registros permitieron observar el desplazamiento de los sospechosos, sus vestimentas y características, así como el biciclo utilizado.

Asimismo, imágenes de viviendas del barrio Las Carmelitas y declaraciones testificales ubicaron a los presuntos autores en la zona antes del hecho, aportando datos relevantes para su identificación.

Testigos permitieron dar con los autores del crimen

Testigos señalaron que, en la madrugada del mismo 23 de marzo, dos hombres llegaron a una vivienda solicitando dejar una motocicleta, supuestamente con un problema mecánico, y permanecer en el lugar, siendo rechazados. Uno de ellos presentaba acento brasileño y características coincidentes con las captadas en los registros fílmicos.

A partir de estos elementos, se logró individualizar al ahora imputado como uno de los presuntos autores del hecho, sindicándolo como quien habría efectuado los disparos.

En consecuencia, la representante del Ministerio Público ordenó su detención, la cual se concretó el 27 de marzo de 2026, quedando recluido en sede policial. Posteriormente, se realizó un allanamiento en su lugar de residencia en Santa Rita, donde fueron incautadas prendas de vestir que coinciden con las observadas en las imágenes analizadas.

Dichos elementos fueron incorporados como evidencias dentro de la investigación en curso.

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La conducta atribuida al sospechoso se adecua provisoriamente al hecho punible de homicidio doloso. El Ministerio Público sostiene la existencia de dolo al considerar que el hecho habría sido ejecutado de forma consciente y voluntaria.

Entre los elementos de sospecha, la fiscala Rocío González cuenta con informes técnicos, actas, registros fílmicos, declaraciones testificales e incautaciones, por lo que solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.