Marihuana, preservativos, machetillo, cosméticos y hasta tacos altos tenía Gianina García en sus celdas en Viñas Cue

Gianina García Troche, de 33 años, nacida el 26 de enero de 1993 en Montevideo, Uruguay, vino por primera vez a Paraguay en 2018 y salió por última vez de nuestro país en 2021, con su pareja, el también uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, y los hijos de ambos.

Fue imputada por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el marco de la operación A Ultranza, ejecutada el 22 de febrero de 2022.

Cayó presa el 17 de julio de 2024 en Madrid, España, al llegar procedente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde estaba escondida desde que huyó de nuestro país.

Vino extraditada de España a Paraguay el 21 de mayo de 2025 y quedó recluida en el penal militar de Viñas Cue, en Asunción.

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El 2 de diciembre de 2025, fue trasladada al Hospital Militar de Asunción por una supuesta descompensación y supuestas convulsiones.

¿Fumaba marihuana en su celda?

Cuando eso, le hicieron varios exámenes médicos, incluso toxicológicos, que revelaron que consumía marihuana en su lugar de reclusión.

Con este elemento y ante la sospecha de que recibía múltiples privilegios en Viñas Cue, el Comando de las Fuerzas Militares destituyó el 18 de diciembre de 2025 al que era director de penal militar, teniente coronel Víctor Federico Valiente Aranda, de 47 años, y al que era el jefe de reclusorio, mayor Marcos Darío Sotelo Noguera, de 40 años, quienes desde ese momento pasaron a ser investigados por la Justicia Militar.

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El 20 de febrero de 2026, Gianina García Troche fue trasladada del penal militar de Viñas Cue a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

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Ese mismo día, la jueza Rosarito Soledad Montanía de Bassani ordenó que quedaran lacradas las dos celdas asignadas a la uruguaya en Viñas Cue, una donde ella dormía y la otra donde guardaban sus cosas que ya no cabían en la primera.

El 9 de marzo de 2026, la propia jueza Montanía dirigió una constitución en el penal militar de Viñas Cue, donde revisaron las celdas que ocupaba Gianina.

Lo que se encontró en las celdasd e Gianina García

Dentro de ellas, se encontraron, por ejemplo, un mueble de madera con un doble fondo, ceras depilatorias, cremas, cosméticos de todo tipo, cepillo para cabello, pastillas de uso veterinario, billetes de guaraníes y dólares, joyas y accesorios y perfumes de renombradas marcas como Carolina Herrera, Dolce Gabbana y Paco Rabanne.

La mujer de Sebastián Marset también tenía un masajeador eléctrico, carteras Louis Vuitton, championes Nike, Ddolce Gabbana y Balenciaga, así como incluso dos zapatos con taco alto.

Igualmente, se encontraron un cargador para iPhone, accesorios para manicure, maquillajes, brochas para maquillaje y dos preservativos sin uso.

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Gianina tenía hasta inciensos y todo tipo de alimentos dulces y salados. Contaba además con un pod (cigarrillo electrónico), fulgor en crema, brillo labial, protector solar, crema arqueadora de pestaña, rimel y otros elementos de belleza.

En su celda había un altar con la imagen de la Virgen de Caacupé, dentro de la cual escondía un chip de línea telefónica.

Por si se aburría, tenía una mixtera, jarra eléctrica, planchita, un parlante y pen drive.

A todo esto, se suma nada menos que un machetillo que se halló en el lugar que era ocupado por Gianina, todo esto según los datos obtenidos de fuentes militares y judiciales.

Prisión preventiva para militares

Ayer, 26 de marzo de 2026, el ministro de Defensa Nacional, Óscar Luis González Cañete, informó en una conferencia de prensa sobre el procesamiento y la prisión preventiva del teniente coronel Víctor Valiente y el mayor Marcos Sotelo, quienes habían sido destituidos del penal militar de Viñas Cue el 18 de diciembre de 2025.

“La investigación se centra en los elementos hallados en la celda de Gianina García, los cuales no contaban con autorización para ser ingresados al recinto. En la actualidad, los mismos cumplen la orden de prisión preventiva en distintas unidades militares, bajo estricto resguardo de seguridad”, señalaba un reporte del Ministerio de Defensa.