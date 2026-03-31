Cae presunto abusador de una adolescente con discapacidad en José Fassardi.

Agentes de la Policía Nacional lograron la detención de Robert Leiva Báez (30). El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida 24 horas antes.

La aprehensión tuvo lugar alrededor de las 09:00 de este martes en la vía pública del barrio San Roque. Según los reportes oficiales, el sospechoso se encontraba circulando a pie a escasos metros de su vivienda particular cuando fue detectado por los uniformados.

El caso tomó un cariz urgente debido a la vulnerabilidad de la víctima. Se trata de una adolescente de 16 años que cuenta con un certificado oficial de discapacidad expedido por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), filial Villarrica.

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De acuerdo con el diagnóstico médico, que consta en la carpeta fiscal, la menor padece hidrocefalia con válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Asimismo, el informe técnico señala que la adolescente presenta un déficit cognitivo moderado, condición que la sitúa en un estado de indefensión ante este tipo de agresiones.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal N° 1, bajo la dirección de la fiscal Gladys Elena Jiménez. La representante del Ministerio Público había firmado el oficio con fecha 30 de marzo.

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El operativo de captura fue ejecutado por personal de la Comisaría 16ª de José Fassardi, con apoyo logístico de otras subcomisarías. Los efectivos realizaron un trabajo previo de inteligencia para determinar los movimientos del sospechoso y evitar que abandonara la zona.

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Al momento de la intervención, se produjo un intento de fuga. Al percatarse de la presencia de las patrulleras y los agentes, Leiva Báez intentó huir internándose en una zona boscosa aledaña, pero fue interceptado y reducido a pocos metros.

Una vez bajo custodia, el hombre fue trasladado inicialmente a la sede de la Comisaría 16ª para el procedimiento de rigor y la verificación de sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional.

Posteriormente, la fiscal Jiménez fue notificada sobre el resultado positivo del procedimiento. La misma dispuso el traslado inmediato del detenido a la Comisaría 5ª del barrio Ybaroty, en la ciudad de Villarrica, donde permanecerá recluido hasta la correspondiente imposición de medidas.