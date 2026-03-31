Encarnación: con armas largas arrebataron G. 50 millones a cambista en zona comercial

El cambista Diosnel Bogado Duarte (54) fue víctima de asalto este lunes, aproximadamente a las 20:30, en su lugar de trabajo, sobre la avenida San Roque, ubicado en el barrio Buena Vista de Encarnación.

Tres hombres habrían llegado a bordo de una camioneta tipo Chevrolet S10, de color burdeos. Dos de ellos bajaron con armas largas en mano con el grito de “esto es un asalto”. Los hombres tenían pasamontañas y aparentes trajes tácticos, parecidos a los de los militares, manifestó la víctima.

Los maleantes se apoderaron de la cartera donde la víctima guardaba su capital para el cambio de divisas. Además, se llevaron un celular tipo Samsung A02, de color negro, propiedad de Bogado.

Según datos preliminares, el monto de lo robado ascendería a G. 50 millones. Los intervinientes detallaron que este dinero fue el que habría mencionado la víctima cuando radicó su denuncia. El hecho fue informado a la fiscal de turno, Zulma Britos.

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Investigan el caso

Los investigadores siguieron el rastro de huida de los asaltantes, quienes fueron con dirección al barrio San Isidro, aparentemente. Pobladores de la zona manifestaron que la camioneta habría rondado la zona.

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No descartan que este vehículo fuera abandonado en la zona o posiblemente esté guardado en esa comunidad.

El jefe de la Comisaría Segunda, comisario Hugo Estigarribia, manifestó que el personal designado al patrullaje de esa zona se movió del sitio para continuar su recorrido hacia la Feria Municipal, momento que fue aprovechado por los atracadores para intimar a la víctima.

Sospechan que los maleantes tenían estudiados los movimientos de la víctima, que trabaja por las noches en ese lugar.