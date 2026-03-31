Policía del Comando Tripartito se reunió con Marcus y luego Marset ya recibió información de su caso

La operación Smart fue una investigación desarrollada en el año 2021 por el Comando Tripartito, una oficina policial paraguaya dependiente del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.

La pesquisa se inició a partir de un pedido formal efectuado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), una oficina policial uruguaya dependiente del Ministerio del Interior de ese país.

Básicamente, los policías uruguayos pidieron a los policías paraguayos que localizaran y vigilaran a Sebastián Enrique Marset Cabrera, en ese momento de 30 años de edad, ya que supuestamente había montado en nuestro país una enorme estructura de tráfico internacional de cocaína.

Marset cumplió previamente en su país una condena de cinco años por narcotráfico, desde 2013 hasta 2018. Le dieron una sentencia baja gracias a que delató al resto de la banda, entre ellos al famoso narcopiloto paraguayo Juan Domingo Viveros Cartes, alias Papacho.

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El Comando Tripartito entonces empezó a investigar a Marset en Paraguay y los policías rápidamente identificaron a casi toda la estructura local y a algunos de los supuestos proveedores extranjeros, como Lindomar Reges Furtado, preso desde 2025 en Brasil en el marco de la operación Turf de la Policía Federal (PF) de ese país.

El caso Smart se desarrolló bajo la dirección del entonces fiscal de Crimen Organizado, Lorenzo Darío Lezcano Sánchez.

Dos investigaciones en simultáneo

Sin que los operadores de la operación Smart lo supieran, en ese mismo momento la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ya estaba también incluso en la última etapa de una investigación contra la misma organización, en lo que después sería conocido como la operación A Ultranza.

Esta investigación de la Senad fue dirigida por el fiscal de Narcotráfico, Deny Yoon Pak, quien sigue en la causa hasta ahora.

La mayoría de los procesados están ahora en etapa de juicio oral, como el supuesto socio de Marset, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Marcus Vinicius Espíndola, Sebastián Marset y Lindomar Reges

Volviendo a la operación Smart del Comando Tripartito, el uruguayo Sebastián Marset aparentemente se enteró ya en julio de 2021 de que el equipo policial paraguayo lo estaba investigando, cuando él y su familia se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, país al que viajaron desde Paraguay solo un mes antes, es decir, en junio de 2021.

Esta teoría quedó prácticamente confirmada después de que en 2022 fuera capturado en Brasil el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, en ese momento de 37 años de edad, en el marco de la operación Turf de la Policía Federal (PF), causa en la que fue identificado como uno de los cabecillas de una organización que enviaba toneladas de cocaína a Europa.

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El otro supuesto jefe de esa red desmantelada en la operación Turf de Brasil y por ende el principal socio de Marcus era justamente Lindomar Reges Furtado, el mismo que había sido identificado previamente en la operación Smart de Paraguay como aliado de Sebastián Marset.

Mensajes extraídos por la Policía Federal

Tras la captura de Marcus en 2022 en Brasil, la Policía Federal recuperó el historial de mensajes de su celular. La mayor parte de esos chats se usaron para robustecer el caso de narcotráfico contra él, es decir, la operación Turf.

Sin embargo, otra porción de mensajes fue enviada a Paraguay, donde la Fiscalía utilizó esas comunicaciones para imputar por coima al exministro del Interior, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, quien actualmente afronta juicio oral.

Supuestamente, cuando era ministro, Giuzzio recibió beneficios de parte del ahora señalado como narcotraficante, Marcus, quien estaba radicado en Ciudad del Este.

En el teléfono de Marcus, 0983105629, se encontró en el directorio un número 0973444262, con el nombre Pedro Investigacao, que correspondía a Pedro Moral Ortega, quien efectivamente es un suboficial de la Policía Nacional que en ese momento trabajaba en la oficina del Comando Tripartito, dependiente del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.

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El historial de chats entre el supuesto narco Marcus y el policía Pedro es extenso y hay mensajes muy comprometedores, como uno del 24 de julio de 2021, a las 11:10, cuando el brasileño pidió al paraguayo que revisara si su celular no estaba intervenido.

. Marcus: Pedro ciuda esse meu número a ver se não tem grampo nele

(Pedro, cuida este mi número, a ver si no está intervenido)

. Pedro: Blz blz pero si queres te averiguo

(Belleza, belleza. Pero si querés, te averiguo)

El 28 de julio de 2021, Marcus y Pedro volvieron a chatear. A las 19:00, el brasileño le pidió al paraguayo que pasara por su oficina para hablar y el policía respondió a las 19:07.

. Marcus: Se tiver tranquilo passa por aqui (Si está todo tranquili, podes pasar por aquí)

. Pedro: Blz me voy ahora (Belleza. Me voy ahora)

Después de la reunión con el policía, o tal vez incluso cuando él estaba todavía con Marcus, este último le escribió al uruguayo Sebastián Marset, al número 0992558763.

En esa época, el uruguayo era investigado justamente por la oficina policial en la que trabajaba Pedro.

A las 19:42, Marcus empezó a escribir varios mensajes consecutivos al número que usaba Sebastián Marset.

. Marcus: Hermano tá aí (Hermano, estas ahí)

. Marcus: Sub director comisario oscar Daniel sosa Prestes y el jefe da Area de informática peter Gabriel Montania Serra

(Subdirector, comisario Óscar Daniel Sosa Prestes, y el jefe del área de Informática, Peter Gabriel Montaña Serra, policías antidrogas de Uruguay que en ese momento investigaban a Sebastián Marset)

. Marcus: Monica Ferrero (fiscal)

(Mónica Yannet Ferrero Álvarez, fiscal antidrogas de Uruguay que en ese momento investigaba a Sebastián Marset y que ahora es la fiscala general del Estado de ese país)

. Marset: ???

. Marset: Qué pasó?

. Marcus: Hermano esse povo é que tá vindo a py (Hermano, estas personas son las que están viniendo a Paraguay)

. Marcus: Hoje falaram (Hoy hablarán)

. Marcus: Emitiram uno ofício (Emitirán un oficio)

. Marset: Xq? (Por qué?)

. Marset: Qué dicen?

. Marcus: Pedido de uruguai (Pedido de Uruguay)

. Marset: No entiendo

Ante esta última respuesta de Sebastián Marset, de que no entendía lo que estaban queriendo informarle, el propio Marcus le reenvió un mensaje que ya le había enviado un día antes, es decir, el 27 de julio de 2021.

Justamente, esa conversación del día anterior también es bastante reveladora, porque Marcus le ofreció a Marset un contacto en el Comando Tripartito, pero la respuesta del uruguayo fue aún más escandalosa.

. Marcus: Irmão se alguém precisar de contato com esse grupo tri partido o pessoal e amigo da gente (Hermano, si precisas de un contacto con ese grupo Tripartito, soy amigo de esa gente)

. Marset: Gracias hermano

. Marset: Ya está todo medio encaminado para el arreglo!

. Marcus: Perfeito perfeito é que só me saiu o contato por agora por isso só avisei hoje! (Perfecto, perfecto. Es que solo ahora conseguí un contacto y por eso te avisé recién hoy)

Supuestamente, era su fuente de información

Según los datos obtenidos por ABC, el número de teléfono que aparece en los chats sí era usado por el policía Pedro Moral Ortega.

De hecho, ese mismo número figura en los informes que el Comando Tripartito elevó a la Fiscalía, sobre los policías que iban a participar de la investigación contra Marset.

El número atribuido a Marset, que aparece en los chats con Marcus, es el mismo que el Comando Tripartito había identificado en su investigación.

Supuestamente, el policía Pedro Moral Ortega hablaba con Marcus porque este era una de sus fuentes de información.