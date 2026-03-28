Marcus ofreció a Marset contacto con la Policía de Paraguay y le brindó información

Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, nacido en Brasil, actualmente de 41 años de edad, con cédula de Paraguay 6.192.239, fue capturado en su país de origen el 15 de febrero de 2021, cuando la Policía Federal (PF) lanzó la operación Turf, contra una estructura de tráfico internacional de cocaína.

El otro supuesto líder de esa organización era Lindomar Reges Furtado, también nacido en Brasil, actualmente de 46 años de edad, con cédula de Paraguay 8.666.573, quien fue capturado igualmente en su país de origen, pero recién el 2 de febrero de 2025, tras su escandalosa fuga del exclusivo condominio Paraná Country Club de Hernandarias el mismo día en que cayó Marcus, es decir, el 15 de febrero de 2021, al ser avisado por alguien de que iban a allanar su residencia.

Tras la captura de Marcus, la Policía Federal extrajo todo tipo de información contenida en su celular.

Por ejemplo, una porción de mensajes recuperados del teléfono de Marcus fue enviada a la Fiscalía y la Policía de nuestro país, tras lo cual se descubrió que este tenía contacto directo con el entonces ministro del Interior, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez.

De hecho, el presidente de la República de la época, Mario Abdo Benítez, destituyó a Giuzzio el 22 de febrero de 2022 y luego la Fiscalía y la Policía hicieron un allanamiento en su casa, el 16 de agosto de 2022, tras lo cual se dio a conocer la imputación por cohecho pasivo agravado (coima)..

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Actualmente, el exministro Giuzzio afronta juicio oral por aquel caso de supuesta coima con el presunto narco Marcus Vinicius Espindola, deducida a partir del historial de conversaciones entre ambos, que datan de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando finalmente Marcus cayó preso.

Con Sebastián Marset

En la extracción efectuada por la PF de Brasil, también se recuperaron varias conversaciones que Marcus mantuvo con el presunto meganarco Sebastián Enrique Marset Cabrera, nacido en Uruguay, actualmente de 34 años de edad, con cédula de Paraguay 8.754.586, quien cayó detenido el 13 de marzo de 2026 en Bolivia y que ahora está preso en Estados Unidos.

Una de las conversaciones más importantes empezó el 26 de julio de 2021, cuando Marcus escribía desde el número 0983105629 y Marset contestaba desde el número 0992558763.

Esta charla se prolongó por dos días, principalmente por la diferencia horaria, ya que en ese momento Marset ya estaba en Emiratos Árabes Unidos, país al que había ido un mes antes desde Paraguay, específicamente el 7 de junio de 2021, con aparentes intenciones de regresar a nuestro país antes de fin de año.

A continuación, trascribimos los mensajes textualmente y lo que aparentemente querían decir:

. Marcus: Hermano buen día

. Marset: Buen día hermano

. Marcus: Irmão se alguém precisar de contato com esse grupo tri partido o pessoal e amigo da gente

(Hermano, si precisas de un contacto con ese grupo Tripartito, soy amigo de esa gente)

. Marset: Gracias hermano

. Marset: Ya está todo medio encaminado para el arreglo!

. Marcus: Perfeito perfeito é que só me saiu o contato por agora por isso só avisei hoje!

(Perfecto, perfecto. Es que solo ahora conseguí un contacto y por eso te avisé recién hoy)

En estos chats, Marcus aparentemente quiso hacer saber a Marset que recién en ese momento tenía asegurado un buen contacto con el grupo del Comando Tripartito de la Policía Nacional de Paraguay, que era la oficina que estaba investigando al uruguayo en un caso que después se conocería como operación Smart.

Sin embargo, el propio Marset le dijo a Marcus que el problema con los policías paraguayos estaba “encaminado para el arreglo”.

Esos chats datan de la misma época en la que Marcus hablaba con el entonces ministro del Interior Giuzzio, quien justamente recibía de parte del Comando Tripartito todos los avances que había en la investigación contra la estructura de Sebastián Marset.

Le avisó que vendrían una fiscala y dos comisarios de Uruguay

El 28 de julio de 2021, Marcus le volvió a escribir a Marset, otra vez ofreciéndole ayuda porque aparentemente tenía información privilegiada sobre la investigación policial en su contra, tanto en Uruguay como en Paraguay.

De hecho, Marcus le adelantó a Marset que los funcionarios que lo investigaban en Uruguay iban a venir a Paraguay. Probablemente se reunieron con funcionarios del Ministerio del Interior y agentes de la Policía Nacional, aunque sus ingresos a nuestro país no figuran en los registros.

En esta interacción, Marcus incluso le advirtió a Marset que los uruguayos incluso emitirían un oficio contra él.

Cabe recordar que en ese momento la Senad también ya estaba indagando a la misma organización, en un caso que después sería conocido como operación A Ultranza.

. Marcus: Hermano tá aí

(Hermano, estas ahí)

. Marcus: Sub director comisario oscar Daniel sosa Prestes y el jefe da Area de informática peter Gabriel Montania Serra

(Subdirector, comisario Óscar Daniel Sosa Prestes, y el jefe del área de Informática, Peter Gabriel Montaña Serra, policías antidrogas de Uruguay que en ese momento investigaban a Sebastián Marset)

. Marcus: Monica Ferrero (fiscal)

(Mónica Yannet Ferrero Álvarez, fiscal antidrogas de Uruguay que en ese momento investigaba a Sebastián Marset y que ahora es la fiscala general del Estado de ese país)

. Marcus: Hermano esse povo é que tá vindo a py

(Hermano, estas personas son las que están viniendo a Paraguay)

. Marcus: Hoje falaram

(Hoy hablarán)

. Marcus: Emitiram uno ofício

(Emitirán un oficio)

. Marset: Xq?

(Por qué?)

. Marset: Qué dicen?

. Marcus: Pedido de uruguai

(Pedido de Uruguay)

Claramente, en aquella época el brasileño Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua tenía información privilegiada sobre la investigación que estaba en curso contra el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien a su vez recibía los reportes en Emiratos Árabes Unidos, donde estaba con toda su familia.

No pidieron su captura porque no había un elemento conector, dice comisario

El que en esa época era el jefe del Comando Tripartito de la Policía Nacional de Paraguay, comisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega, confirmó a ABC que la operación Smart se inició a partir de un pedido formal que hizo por correo electrónico la Policía de Uruguay, específicamente de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID).

Ruiz Díaz dijo que lograron identificar a casi toda la estructura y que comunicaban todos los avances investigativos al fiscal de Crimen Organizado de ese momento, Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, así como a un reducido grupo de superiores policiales, pero también al ministro del Interior de ese periodo, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez.

El comisario dijo que Giuzzio y su equipo de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior ayudaron mucho en la pesquisa y mencionó que no llegaron a pedir una orden de captura contra Sebastián Marset porque hasta ese momento era solo un investigado y no habían conseguido todavía un elemento conector que lo relacionara con el tráfico internacional de cocaína.

El jefe policial recordó que cuando Marset salió por última vez del Paraguay, el 7 de junio de 2021, rumbo a Emiratos Árabes Unidos, los policías esperaban que volviera a nuestro país ya que era usual que él viajara al extranjero.

De hecho, cuando eso Marset estaba “limpio”, es decir, no pesaba ninguna restricción en su contra.

Fernando Ruiz Díaz sufrió un atentado el 25 de abril de 2022 en Juan León Mallorquín, pero se defendió con su pistola y provocó la captura de los tres sicarios que quisieron matarlo.

El pasaporte paraguayo falso

Sebastián Marset cayó preso recién el 10 de setiembre de 2021, justamente en Emiratos Árabes Unidos, cuando intentó viajar a Grecia con un pasaporte paraguayo falso.

El uruguayo debía reunirse en territorio griego con cuatro futbolistas paraguayos que debían fichar por un club de segunda división.

Sin embargo, como Marset no llegó a Grecia, porque quedó detenido en Emiratos Árabes Unidos, el traspaso de sus jugadores paraguayos quedó truncado, aunque los atletas llegaron a practicar incluso con los que iban a ser sus compañeros de equipo.

Dos días después de la captura de Marset en Emiratos Árabes Unidos, el 12 de setiembre de 2021, fue asesinado en Paraguay el empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, quien le había gestionado al uruguayo el pasaporte falso con el que fue detenido.

Schuartzman ya estaba identificado antes de su muerte por el Comando Tripartito como uno de los integrantes de la organización de Sebastián Marset.

El uruguayo Marset salió de la cárcel emiratí el 28 de diciembre de 2021 y, probablemente, permaneció un tiempo más en ese país, hasta que vino a radicarse definitivamente en Bolivia, desde donde siguió dirigiendo su red hasta que ahora lo capturaron y lo enviaron a Estados Unidos.