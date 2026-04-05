Apuñalan por la espalda a una mujer en Villarrica y el presunto autor fue detenido

Un ataque con arma blanca fue reportado este sábado en la ciudad de Villarrica, donde una mujer fue apuñalada por la espalda en plena vía pública. El incidente ocurrió sobre las calles Chile y Estero Bellaco, en el barrio San Miguel, según el informe de la Comisaría 4ª de este mismo.

La víctima fue identificada como Hilce Isolina Villalba Maidana (43), quien sufrió una herida punzante en la espalda, lado derecho. El hecho fue reportado a través del sistema de emergencias 911, luego de que un ciudadano alertara sobre la presencia de una mujer herida en la vía pública.

Al llegar al lugar, agentes policiales encontraron a la víctima con la hoja de un cuchillo incrustada en la espalda, presentando abundante sangrado. Ante la gravedad del caso, se convocó a bomberos voluntarios, quienes procedieron a trasladarla de urgencia hasta el Hospital Regional de Villarrica. En el centro asistencial, la mujer fue atendida por personal médico y quedó internada en estado de observación.

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De acuerdo con el relato de la propia víctima, el presunto autor sería Daniel Samudio Valiente, también de 43 años, con quien habría mantenido una discusión previa. Según su versión, ambos se encontraban en la vivienda del sospechoso cuando se produjo una disputa, tras lo cual la mujer decidió retirarse del lugar.

Sin embargo, el hombre la habría seguido y, sin mediar palabras, le aplicó una puñalada por la espalda. El impacto fue tal que el mango del cuchillo se rompió, quedando la hoja incrustada en el cuerpo de la víctima.

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Tras el ataque, la mujer logró desplazarse varios metros para pedir auxilio, siendo finalmente asistida por terceros.

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Detención del sospechoso

En un operativo posterior, agentes policiales se constituyeron en la vivienda del sospechoso, ubicada en la misma zona. Al ser intimado, el hombre se entregó voluntariamente ante los intervinientes y fue aprehendido en el lugar. Luego fue trasladado a la sede policial para el procedimiento de rigor y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público.

El arma utilizada, una hoja de cuchillo de aproximadamente 15 centímetros, fue extraída en el hospital e incautada como evidencia. El caso fue comunicado al Ministerio Público, donde se dispuso la prosecución de las investigaciones.