Túnel en Capitán Bado: declaran fugitivas a la mujer y a una hija de Barón Escurra

La operación Campo Verde se hizo en la mañana del Miércoles Santo (1 de abril de 2026) en una casa situada a un kilómetro de la línea fronteriza, en la colonia Manta Potrero del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Comandos de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) fallaron en su misión de capturar al temible narcotraficante Felipe Escurra Rodríguez, paraguayo, de 48 años, alias Barón Escurra, quien previamente había sido ubicado en ese lugar por investigadores del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT).

El allanamiento fue acompañado por el fiscal de Crimen Organizado, Carlos Alejandro Cardozo Pereira, en el marco de una nueva causa abierta contra Barón Escurra por tráfico de drogas y de armas. Toda la comitiva viajó desde Asunción.

El capo tiene en total 12 órdenes de detención generadas desde la última vez que lo capturaron en el año 2016, en una operación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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Cuando eso, estuvo preso solo un año, hasta que fue liberado en 2017 por el entonces juez Leonjino Benítez, quien después sería destituido en 2019 por haber favorecido al criminal.

Barón Escurra tiene al menos 30 años de “trayectoria” en el ámbito criminal fronterizo. Llegó a ser conocido como el Rey de la Marihuana. Es uno de los pocos sobrevivientes de la guerra de facciones que se desató entre los años 90 y los 2000.

Barón Escurra era el narcotraficante más buscado del Paraguay hasta que fue desplazado por Felipe Santiago Acosta Riveros, paraguayo, de 42 años, alias Macho.

Estaba con toda su familia

Según la información de inteligencia recogida por los policías de Crimen Organizado, Barón Escurra vivía en esa casa de la colonia Manta Potrero con su mujer Elisabet Acosta Gómez, paraguaya, de 42 años, y con la hija menor de ambos, una joven paraguaya de 17 años de edad.

Sin embargo, también habitaban circunstancialmente ese el lugar la hija mayor de la pareja, Deimi Elizandra Escurra Acosta, paraguaya, de 24 años; el concubino de esta, Maik Pereira Da Silva, brasileño, de 29 años, y un hijo de tres años de ellos dos, que es el nieto de Barón Escurra.

De hecho, el día del allanamiento, aparentemente toda la familia se encontraba en la casa, ya que pretendían pasar la Semana Santa reunidos, pero al final escaparon del procedimiento policial a través de un impresionante túnel de hormigón de 50 metros de longitud.

El túnel de escape nace debajo de un placard de la habitación de Barón Escurra y termina en un monte que rodea la propiedad.

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Esa construcción es prácticamente inédita en nuestro país y es tranquilamente comparable con los túneles que usaba para sus escapes el famoso narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, quien cumple una cadena perpetua en Estados Unidos.

Un miniejército

Los policías de Crimen Organizado descubrieron antes del allanamiento que Barón Escurra se movía por Capitán Bado con un miniejército de al menos 20 hombres, paraguayos y brasileños, todos con armas de fuego de grueso calibre, chalecos antibalas, elementos tácticos, equipos de comunicación y vehículos de alta gama para su traslado.

De hecho, en la casa intervenida se encontraron una potente camioneta Toyota Hilux y un veloz automóvil Kia Cerato, adentro de los cuales había fusiles calibre 5.56 y cualquier cantidad de proyectiles.

Tras la operación Campo Verde, que en realidad resultó infructuosa, la Policía y la Fiscalía confirmaron que además de Barón Escurra también tienen órdenes de captura vigentes su mujer Elisabet Acosta Gómez y su hija Deimi Elizandra Escurra Acosta, por hechos punibles como tráfico de armas y asociación criminal.

Según reportes policiales, esta última, Deimi Elizandra, tiene también un documento brasileño que la identifica como Deymi Elizangela Acosta Escurra, con la misma edad y los mismos padres que en su cédula paraguaya.

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La casa allanada y el túnel descubierto quedaron en teoría monitoreados por los policías de locales, pero cabe recordar que en la última incursión de la Policía y la Fiscalía en busca de Barón Escurra, en el año 2023, había sido capturado el policía Rigoberto René Ramírez Bazán, de la comisaría Cuarta de Capitán Bado, que supuestamente le brindaba protección al capo y su familia.

El policía Ramírez Bazán fue condenado inicialmente a cinco años de cárcel, pero después su sentencia fue anulada y debe afrontar un nuevo juicio.