Cambio de liderazgo en la Policía Nacional: los objetivos del nuevo comandante

Ayer lunes se anunció que el comisario Carlos Benítez, hasta ayer comandante de la Policía Nacional, dejaría el liderazgo de la institución policial para asumir el cargo de viceministro de Seguridad Interna. En su reemplazo fue designado como nuevo comandante de la Policía el comisario César Silguero, quien era subcomandante bajo Benítez.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el nuevo comandante de la Policía hizo eco a declaraciones que hizo ayer durante una conferencia de prensa sobre su promoción y el paso de Carlos Benítez al Ministerio del Interior, y reiteró que su preparación en la carrera policial la realizó en el ámbito “técnico investigativo”, lo que incidiría en su método de liderazgo.

En ese sentido, señaló que una de sus prioridades será mejorar las capacidades de la Policía de brindar elementos probatorios a la Fiscalía cuando se detiene a personas tanto en flagrancia en patrullas preventivas como en “actos investigativos”.

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Señaló que en 2025 la Policía aprehendió o detuvo a unas 31.000 personas, de las cuales solo unas 11.000 pasaron al sistema penitenciario.

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Laboratorio forense y cámaras corporales

El comisario Silguero indicó que la Policía está trabajando en el establecimiento de un “moderno” laboratorio forense propio para ese fin y además está comenzando a implementar el uso de cámaras corporales por parte de sus agentes.

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Enfatizó que las cámaras corporales no se utilizarían en todos los procedimientos policiales, sino en “los casos más sensibles” como manifestaciones o “grandes eventos”.

Colaboración con otras instituciones

Más allá de esos puntos, el nuevo comandante dijo que buscará “seguir afianzando estrategias” con otras instituciones como la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, gobernaciones, municipalidades y la sociedad organizada para “tomar el problema de la seguridad de manera sistémica y que todas las instituciones puedan colaborar para que temas que son factores de riesgo y no dependen de la policía puedan ser solucionados”.

En el ámbito administrativo, el comisario Silguero indicó que se dará continuidad a la línea fijada por el Gobierno de incorporar 5.000 nuevos agentes policiales cada año hasta alcanzar el promedio de 3,3 agentes policiales por cada mil habitantes del país que recomienda Naciones Unidas.