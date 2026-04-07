Delincuentes armados robaron una moto y dinero a una joven en Encarnación

Agentes de la Comisaría 40 de Encarnación fueron alertados de un caso de asalto cometido en la vía pública del barrio San Isidro de la ciudad, aproximadamente a las 19:45 de ayer, lunes, indica el reporte policial.

El lugar del hecho se encuentra en cercanías del puente que conecta el barrio San Isidro con el barrio Mburika de Cambyretá, en un camino vecinal terraplenado.

La víctima fue identificada como Rafaela Monserrat Aguilar (26), domiciliada en el barrio San Ramón de Cambyretá. Según detalló en la denuncia, dos hombres a bordo de una moto tipo CG de color rojo la intimaron a punta de arma de fuego.

Le sustrajeron su moto y una bandolera, en la que tenía G. 700.000 y sus documentos. Posteriormente, los asaltantes se dieron a una rauda fuga.

Según los intervinientes, los maleantes habrían actuado a cara descubierta y se cuenta con una descripción de los mismos para iniciar las investigaciones y dar con su paradero. El caso fue informado al Ministerio Público.

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Buscan a asaltantes

El jefe de la comisaría, oficial inspector Juan Escurra, manifestó que la mujer indicó que los asaltantes actuaron a cara descubierta. El acompañante fue quien descendió de la moto para amenazarla con el arma.

Según detalló, los mismos eran de contextura robusta; el que la amenazó con el arma sería de cutis blanco y pelo rubio, afirmó.

También brindó detalles de la motocicleta que le robaron, la cual era su herramienta de trabajo. Se trata de una motocicleta de la marca Kenton, modelo GL 150, de color azul, año 2004, con matrícula Nº 690 ACK.

Como particularidad, manifestó que tiene un pato de color blanco y amarillo en el guardabarros, y en el motor están pintadas las banderas de Brasil y Paraguay.

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Piden colaboración

El responsable de la comisaría indicó que este tipo de hechos se cometen para comercializar la moto por partes, habitualmente.

Escurra expresó que solicitan la colaboración de la ciudadanía para evitar comprar partes o motocicletas con estas características. Explicó que el rodado podría estar en barrios aledaños, entre Cambyretá y Encarnación.

Si tienen información sobre la moto o los presuntos asaltantes, piden que se acerquen a la comisaría más cercana para contribuir con la investigación.