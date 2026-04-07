Paraguaya asesinada en Perú: hablan de trata de personas y extorsión

El embajador paraguayo en Perú, Octavio Ferreira, relató que aún sigue sin ser localizado el autor del crimen de Daysi González Morínigo, pero se indica que sería de nacionalidad venezolana. Entre los tres capturados están la pareja del presunto autor y la propietaria del hostal donde se registró el homicidio, entre la noche del pasado Viernes Santo y madrugada del sábado.

“Lo primero que dijo la prensa fue que era turista, pero cambió la carátula hacia un crimen por trata de personas y extorsión”, detalló.

Señaló que lo que aún no se confirmó es si la joven fue víctima de la red y estaba siendo retenida de forma involuntaria o si formaba parte de la estructura.

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La compatriota fue llevada a Bolivia

En otro momento, detalló que la joven, quien hoy, 7 de abril, cumpliría 33 años, vivía con su esposo boliviano en el país del mismo. A pedido de él, el cuerpo fue trasladado hacia La Paz y a estas horas ya estaría llegando.

El embajador resaltó que conversó con la familia de Daysi Elliana y que sus allegados estuvieron de acuerdo con el traslado.

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Finalmente, señaló que la embajada está en contacto constante con la familia y también las autoridades policiciales de Perú, para facilitar lo que sea necesario.