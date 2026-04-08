Dinero incautado de Dalia López estará en la bóveda del BNF por seguridad

La fiscala adjunta Matilde Moreno Irigoitia dispuso que el dinero en efectivo incautado durante la captura de la prófuga Dalia López sea trasladado desde el depósito “La Piedad” del Ministerio Público hasta la bóveda de seguridad del Banco Nacional de Fomento (BNF).

La decisión de la Unidad Especializada de Narcotráfico y Crimen Organizado busca garantizar las evidencias.

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Durante el procedimiento realizado el pasado 2 de abril en una vivienda del barrio Herrera de Asunción, los intervinientes no solo lograron detener a López, sino que también hallaron un millonario monto de dinero en efectivo. El conteo final de lo incautado alcanzó los 220.000 dólares y unos 440 millones de guaraníes.

En el momento del allanamiento la pareja que se encontraba en el lugar alegó que el dinero provenía de sus actividades empresariales.

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El fin de la huida de Dalia López

Dalia Angélica López Troche se encontraba en rebeldía desde marzo de 2020 por el caso de los documentos públicos de contenido falso, causa que saltó a la luz tras el escándalo de los pasaportes de Ronaldinho.

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La detención fue liderada por el fiscal Federico Leguizamón con apoyo del Departamento de Tráfico de Armas de la Policía Nacional.