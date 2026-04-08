¿Quiénes son los nuevos defensores de Dalia López?

Dalia Angélica López Troche, de 55 años, fue capturada el pasado jueves Santo 2 de abril, en un inmueble situado en el barrio Herrera de la ciudad de Asunción. La mujerera buscada desde marzo del año 2020, es decir, estuvo prófuga por poco más de 6 años por el conocido caso Ronaldinho.

Dalia es sospechosa de haber articulado y proveído de documentos de identidad originales pero con datos falsos al astro brasileño Ronaldo de Assis Moreira, conocido internacionalmente como Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto.

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Luego de ese escándalo la empresaria fue imputada por la Fiscalía, representada entonces por los agentes Marcelo Pecci (asesinado el 10 de mayo de 2022), Alicia Sapriza (hoy fiscala adjunta), Federico Delfino y Osmar Legal (hoy juez de garantías), por los hechos de uso de documentos públicos de conenido falso, producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

El procedimiento que derivó en la detención de Dalia López estuvo a cargo del fiscal Federico Leguizamón quien actuó acompañado de policías Contra el Crimen Organizado. Desde entonces y hasta el pasado 6 de abril, la defensa de la mujer estaba siendo ejercida por los abogados Adrián Salas y Pedro Wilson Marinoni.

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Defendieron a Erico Galeano y Hernán Rivas, ahora a Dalia López

El juez penal de garantías Raúl Florentín decretó la prisión preventiva de Dalia López, el pasado 3 de abril. Esto, a pesar de que los entonces defensores Salas y Marinoni solicitaran el arresto domiciliario y ofrecieran como fianza un inmueble valuado en US$ 1.328.160, que al cambio de nuestra moneda sería de G. 9.080.320.000.

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El caso penal contra Dalia López actualmente se encuentra a cargo de un equipo investigador del Ministerio Público, integrado por los fiscales Alejandro Cardozo, Juan Ramón Sandoval, Christian José Ortiz y José Martín Morínigo, todos de la Unidad Especializada de Crimen Organizado.

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En tanto que la procesada por hechos punibles contra la prueba documental, Dalia López, designó este martes último a tres nuevos profesionales del derecho para que lleven adelante su defensa, se trata de los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres Alsina y Víctor Dante Gulino.

Al ser consultado sobre cómo observan la causa penal el abogado Álvaro Cáceres adelantó que primero se documentarán correctamente para tomar conocimiento pleno del caso. Sin embargo, no descartan para más adelante realizar la presentación de tipo de acción contra las decisiones judiciales.

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Cabe resaltar que los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino son los mismos que habían defendido al senador colorado Erico Galeano Segovia, durante la etapa preparatoria y la audiencia preliminar. Además, fueron quienes lograron que Erico Galeano zafara de la prisión preventiva, solicitada por el fiscal Silvio Corbeta.

Los defensores habían recusado a Corbeta previo a la realización de la audiencia de imposición de medidas a Erico Galeano ante el entonces juez penal de garantías Gustavo Amarilla (hoy camarista). Los abogados solicitaron el arresto domiciliario y el fiscal Néstor Coronel, que representó a la Fiscalía en aquella ocasión, se allanó al pedido.

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Finalmente Erico Galeano fue defendido por los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, durante el juicio oral y público en la causa desprendida de A Ultranza. Además, terminó condenado a 13 años de cárcel por lavado de activos y asociación criminal.

Igualmente Cristóbal y Álvaro Cáceres y Víctor Gulino, también actuaron como defensores del senador colorado Hernán Rivas logrando su sobreseimiento definitivo en la causa penal en su contra que está a cargo de la fiscala Patricia Sánchez, relacionado a su título de abogado presuntamente falso.