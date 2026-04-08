Dos muertos tras choque de ambulancia y camioneta en Canindeyú

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró este miércoles, a las 11:20, aproximadamente, en la Ruta PY07, a unos 5 kilómetros del cruce Carumbey, con dirección a Ciudad del Este. Ocurrió en la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú.

El hecho involucró a una camioneta particular y una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), que colisionaron frontalmente por causas aún no determinadas.

El conductor de la camioneta, Marcio Augusto de Almeida, de nacionalidad brasileña, falleció en el lugar. El hombre había quedado atrapado en el vehículo y fue rescatado sin vida posteriormente.

En el vehículo viajaban además Artur Teisheira, Eduardo Viera y Mateu Vikoskiue, quienes fueron trasladados al Hospital de Katueté y luego al Sanatorio Buen Samaritano de la misma ciudad.

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Conductor de ambulancia muerto y acompañante herido

Por su parte, el conductor de la ambulancia, Ramón Vicente Riva, también perdió la vida en el sitio. Su acompañante, Jonathan David, resultó herido y fue derivado al Hospital de Katueté.

Desde la Policía confirmaron que la ambulancia no llevaba pacientes al momento del accidente.

Según el informe preliminar, la camioneta particular circulaba con destino a Ciudad del Este, mientras que la ambulancia, al servicio de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Laurel, transitaba en sentido contrario.

En un momento dado, ambos vehículos impactaron de forma frontal. Las circunstancias del choque aún se investigan y la Policía informó que aún no accedieron a ningún testigo.

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Los intervinientes señalaron que en el sector del accidente no existen curvas pronunciadas ni lomadas que pudieran haber incidido en el choque.