Se entregó un expolicía buscado por sicariato de político y asaltos contra bancos

El expolicía que se dio por detenido es Homero José Cibils Ramírez, de 36 años, quien se presentó esta mañana en la comisaría Primera de la ciudad de Caazapá, departamento de Caazapá.

Homero Cibils llegó a ser suboficial segundo de la Policía Nacional (PN). Tenía al menos tres órdenes de captura pendientes.

Una era por el homicidio del político colorado Esteban Báez Vera, quien murió en un atentado el 5 de mayo de 2017 en el distrito de 3 de Mayo, departamento de Caazapá.

Esteban fue candidato a intendente de dicho municipio. En principio, intentaron hacer pasar su muerte como un asalto, pero luego se comprobó que fue un crimen por encargo, es decir, sicariato.

Homero Cibils habría cometido aquel asesinato con otro policía, Édgar David Brítez Chávez. Ambos llegaron a ir a la cárcel por ese caso, pero luego salieron con medidas.

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Brítez fue asesinado por sicarios el 2 de enero de 2020 en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Cibils nunca más fue recapturado, hasta ahora.

Bancop y Sudameris

Otra causa abierta contra Homero Cibils es por el robo G. 2.830 millones del banco Bancop de la ciudad de Naranjal, departamento de alto Paraná.

El asalto fue perpetrado el 21 de noviembre de 2024 por 10 hombres que volaron con bombas el edificio y dispararon en el lugar siete armas distintas, que son dos fusiles calibre 7.62, tres fusiles calibre 5.56, una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 40.

Tras aquel golpe, la Policía y la Fiscalía efectuaron numerosos allanamientos en busca de los supuestos autores, entre ellos Homero Cibils, pero sin éxito.

De hecho, los investigadores le atribuyeron a Cibils el rol de organizador del golpe.

El expolicía ahora preso también registraba orden de captura por el último asalto contra el banco Sudameris del mismo distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

El ataque fue cometido el 26 de febrero pasado por un grupo tipo comando que utilizó al menos cuatro vehículos y que detonó tres bombas dentro del banco.

El dinero robado del banco Sudameris habría sido el equivalente a unos G. 1.500 millones, pero supuestamente toda esa plata se manchó con tinta roja, ya que la bóveda estaba equipada con el sistema de entintado de billetes.

Por este caso, también fue allanada recientemente la casa de Homero Cibils, pero no lo habían localizado.

Según la correlación balística, la banda que asaltó los bancos en Naranjal es la misma que cometió otros sonados golpes como el del 10 de febrero pasado contra la empresa agroexportadora Algisa del municipio de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, y del 30 de octubre de 2025 contra el banco Itaú de la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú.