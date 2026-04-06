Cae en Hohenau a supuesto cabecilla de los asaltos con bombas en Naranjal, Coronel Bogado y Katueté

El capturado por asalto es Hugo Ricardo Quiñónez Vera, paraguayo, de 42 años, alias Manito, quien cayó anoche en un allanamiento a una casa del centro de la ciudad de Hohenau, departamento de Itapúa.

El procedimiento fue efectuado por policías del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, con acompañamiento de la fiscala de Iruña, María del Carmen Meza González.

La investigación fiscal-policial identificó a Manito como uno de los cabecillas de la banda que el 26 de febrero pasado perpetró un asalto con bombas contra el banco Sudameris del distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

El mismo grupo cometió un atraco similar el 10 de febrero pasado contra la empresa agroexportadora Algisa del municipio de Coronel Bogado, departamento de Itapúa.

A la misma organización le atribuyen también el golpe del 30 de octubre de 2025 contra el banco Itaú de la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú.

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Los buscados

El ahora capturado en Hohenau, Hugo Ricardo Quiñónez Vera, alias Manito, supuesto cabecilla de la banda, ya había sido detenido en Presidente Franco en 2013 por el asesinato de un policía.

El otro supuesto líder del grupo sería el todavía prófugo Kaio Cesar Bonotto Cavalcante, brasileño, de 34 años, alias Bocón, quien figura en una lista de los 216 criminales más buscados de su país y entre los 5 más importantes del estado de Paraná.

Otros presuntos integrantes de la gavilla que están prófugos son Anacleto Benítez Brítez, de 56 años, alias Pirulo, quien ya había sido detenido en 2024 por el asalto a un camión de una empresa transportadora de encomiendas; Milciades Raúl Vigo González, de 43 años, alias Vigo, quien fue detenido por última vez en 2024 con un lote de municiones para armas de guerra, y Homero José Cibils Ramírez, de 36 años, alias Tahachi, con antecedente por el asesinato de un político colorado.

También buscan a Jorge Ariel Fernández Ferreira, de 31 años, quien ya había sido detenido por el asalto al banco Regional de Pirapó; David Samuel Zavala Ugarte, de 38 años, cuyo documento se encontró en uno de los vehículos abandonados tras el asalto al banco Sudameris de Naranjal; Osmar Javier Lezcano Sanabria, de 27 años, con antecedentes por el secuestro de un empresario agrícola, y Walter Ariel Acosta Amarilla, de 41 años, quien también habría conseguido los explosivos usados en los últimos atracos de la banda.

Los otros con órdenes de captura son Francisco Hernán Maidana Franco, de 32 años, y Gabriel Antonio Martínez Ayala, de 39 años.

Los capturados

Por otro lado, el mismo equipo fiscal-policial ya capturó a varios otros supuestos integrantes de la banda, que ahora están en la cárcel.

Se trata de Diosnel Benítez Centurión, de 39 años, alias Lunar; César Antonio Ramírez Roa, de 52 años, alias Largo, y Wilson Osmar Garcete Ávalos, de 35 años, alias Wilson’i.

También fueron detenidos en su momento Aldo Ramón Martínez Pintos, de 37 años, alias Martínez; Carlos César Vigo, de 35 años, alias Carlitos, y Joel Molina Ruiz, de 39 años, alias Joelito.