Allanamiento en Ayolas deja un detenido e incautación de supuestas drogas

El informe policial señala que el procedimiento se efectuó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Penal de Garantías, a cargo del juez Abg. Blas Eduardo Montiel Valdez, en el marco de una investigación por supuesto hecho punible contra la Ley N° 1340/88 y sus modificatorias (Ley N° 1881/02), causa identificada con ID N° 394/2026.

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Durante el allanamiento, en el interior de la vivienda, se procedió a la incautación de varias evidencias, como bolsitas de polietileno que contenían una sustancia vegetal picada, presumiblemente marihuana. Además, una sustancia de color amarillento, presumiblemente crack; también una sustancia en polvo de color blanco, presumiblemente cocaína; una rama seca y dos plantas frescas, presumiblemente marihuana. Un aparato celular marca Samsung, modelo Galaxy M02, color negro.

Intervención fiscal

Tras la verificación correspondiente y ante la presunta flagrancia del hecho, el fiscal Raúl Agüero dispuso la aprehensión de Rodrigo Fabián Cuevas Paredes (39), propietario de la vivienda allanada. El mismo fue trasladado hasta el Hospital Integrado de Ayolas para su inspección médica y posteriormente a la sede policial, donde permanece en libre comunicación, a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y del Juzgado Penal de Garantías.

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