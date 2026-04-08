Ayolas: raudales afectaron viviendas y el tránsito vehicular por saturación de los desagües pluviales

El responsable de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Miguel Rodríguez, explicó que, después de tres meses y once días sin lluvias, se produjo la caída de más de 160 milímetros de agua en el distrito. Las precipitaciones resultaron favorables para mitigar la sequía que venía afectando a la comunidad.

Sin embargo, advirtió que la intensidad de la lluvia también dejó al descubierto falencias relacionadas con el sistema de drenaje, principalmente por la obstrucción causada por residuos domiciliarios arrojados en lugares inadecuados.

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Además, indicó que los trabajadores de la Planta de Agua Potable debieron intervenir en al menos 17 puntos considerados críticos, donde se realizaron trabajos de desagüe para permitir la rápida evacuación del agua acumulada. Estas tareas se concentraron en zonas donde el nivel del agua avanzó con mayor rapidez, afectando la circulación de vehículos de menor altura y alcanzando incluso los patios de viviendas cercanas.

En ese contexto, señaló que en todos los casos los inconvenientes se originaron por la acumulación de basura domiciliaria depositada por los propios ciudadanos sobre los sistemas de drenaje fluvial. La obstrucción de los conductos impidió el escurrimiento normal del agua de lluvia, provocando anegamientos que pudieron haberse evitado con una adecuada disposición de los residuos.

“En muchos casos, los dueños de casas tiran su basura a la calle o sobre los registros fluviales, y cuando se producen lluvias intensas como las de esta ocasión, surgen estos inconvenientes que se pueden evitar. En algunos casos, el problema fue generado por los propios afectados”, manifestó Rodríguez, al insistir en la necesidad de mayor conciencia ciudadana.

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