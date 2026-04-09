Por presunta celda vip para Dalia, intervienen el Departamento Judicial de la Policía

A través de redes se dio a conocer que la empresaria que estuvo prófuga por casi seis años supuestamente estaría recibiendo un trato preferencial dentro del Departamento Judicial Femenino, donde guarda reclusión.

El director de la Policía, comisario Hugo López, confirmó a ABC Cardinal que ya solicitó la intervención y se encuentran realizando procedimientos de verificación.

Según dieron a conocer, Dalia habría sobornado a las altas autoridades de dicho centro de reclusión para tener acceso a electrodomésticos, una caminadora, un sommier, acondicionadores de aire, sillas y hasta un placard nuevo. El comisario Díaz recibió la información a través de una entrevista de Unicanal esta mañana.

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Solo diez días estaría en esta “celda vip”

Tras su detención, el juez penal de garantías Raúl Florentín Cueto determinó que Dalia López quede durante el plazo de 10 días detenida en el Departamento de Judiciales de Asunción. Transcurrido el plazo y no existiendo otra resolución que dicte algo contrario, el juez determinó que la mujer deberá ser trasladada al Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple) o en el establecimiento penitenciario más adecuado para cumplir con su prisión preventiva mientras dure su proceso ante la Justicia.

López está imputada por producción de documento público de contenido falso y asociación criminal, tras el escandaloso caso que involucró a Ronaldinho Gaucho y a su hermano.