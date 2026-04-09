Policiales
09 de abril de 2026 - 08:54

Por presunta celda vip para Dalia, intervienen el Departamento Judicial de la Policía

El acondicionador de aire nuevo que se observa a la derecha habría sido instalado para la celda VIP de Dalia López en el Departamento de Judiciales de la Policía.
El acondicionador de aire nuevo que se observa a la derecha habría sido instalado para la celda VIP de Dalia López en el Departamento de Judiciales de la Policía.Brian Cáceres, ABC

Tras la denuncia de que estarían equipando la celda de Dalia López con numerosas comodidades, jefes policiales se encuentran interviniendo la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional, donde se encontraba la empresaria capturada. Se habla de la compra de cama, acondicionador de aire, electrodomésticos y otros “lujos” para el sitio de detención provisoria.

Por ABC Color

A través de redes se dio a conocer que la empresaria que estuvo prófuga por casi seis años supuestamente estaría recibiendo un trato preferencial dentro del Departamento Judicial Femenino, donde guarda reclusión.

El director de la Policía, comisario Hugo López, confirmó a ABC Cardinal que ya solicitó la intervención y se encuentran realizando procedimientos de verificación.

Según dieron a conocer, Dalia habría sobornado a las altas autoridades de dicho centro de reclusión para tener acceso a electrodomésticos, una caminadora, un sommier, acondicionadores de aire, sillas y hasta un placard nuevo. El comisario Díaz recibió la información a través de una entrevista de Unicanal esta mañana.

Lea más: ¿Dónde guardará reclusión Dalia López? Esto determinó el juzgado

Solo diez días estaría en esta “celda vip”

Tras su detención, el juez penal de garantías Raúl Florentín Cueto determinó que Dalia López quede durante el plazo de 10 días detenida en el Departamento de Judiciales de Asunción. Transcurrido el plazo y no existiendo otra resolución que dicte algo contrario, el juez determinó que la mujer deberá ser trasladada al Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple) o en el establecimiento penitenciario más adecuado para cumplir con su prisión preventiva mientras dure su proceso ante la Justicia.

López está imputada por producción de documento público de contenido falso y asociación criminal, tras el escandaloso caso que involucró a Ronaldinho Gaucho y a su hermano.