Video: así llegó Dalia López al Hospital Policial Rigoberto Caballero

Hoy se dio a conocer que Dalia López recibió un trato preferencial dentro de la celda donde guarda reclusión hace apenas una semana, dentro del Departamento Judicial Femenino.

En medio del conocimiento público de esta información, la mujer fue trasladada este jueves al Hospital Central Policial Rigoberto Caballero en Asunción. Con una comitiva policial custodiando la ambulancia, López fue bajada en el hospital en una camilla y encapuchada.

Según informaciones previas, había salido caminando del Departamento Judiciales, donde guarda reclusión.

Fuentes policiales detallan que la mujer llegó al nosocomio alrededor de las 12:35 para realizarse unos estudios médicos “específicos”.

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Detención de Dalia López

Dalia Angélica López Troche, de 55 años, fue capturada en la mañana del Jueves Santo (2 de abril de 2026) en una residencia del barrio San Cristóbal de Asunción, en una operación de policías del Departamento Contra el Tráfico de Armas.

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Tras estar seis años prófuga por la causa de documentos falsos al exfutbolista brasileño Ronaldinho, la mujer cumple reclusión en el Departamento Judicial y durante sus primeros días de prisión ya se reportó que sufre de descompensaciones al igual que otros malestares.

En su imputación, la Fiscalía había identificado a “Dalia Angélica López Troche como presunta integrante de una organización criminal estructurada de modo tal a facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso”.

Ahora, se dio a conocer que “por humanidad” tiene las siguientes mejoras en su celda:

Remodelación completa del baño

La instalación de un acondicionador de aire

Un sommier

Una caminadora

Un placard

Dos lujosas sillas

Electrodomésticos varios

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