Persecución policial termina con vuelco e incautación de camioneta cargada con presunta marihuana

El procedimiento se registró aproximadamente a las 09:00 de este martes en un camino vecinal del distrito de Nueva Toledo, departamento de Caaguazú. Personal de la Subcomisaría 042ª Colonia Margarita, encabezado por el suboficial mayor Robert Rodríguez, detectó un vehículo en actitud sospechosa y decidió iniciar un operativo.

De acuerdo con el informe policial, el conductor del vehículo, al percatarse de la presencia de los intervinientes, aceleró la marcha, lo que derivó en una persecución que terminó cuando el rodado volcó al costado del camino. Tras el accidente, el ocupante descendió rápidamente y huyó internándose en una zona de cultivos de maíz.

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El vehículo abandonado es una camioneta Mitsubishi Triton, color plateado, con chapa Nº BUT 534, cuya matrícula, según datos de la Policía Nacional, correspondería a un Volkswagen New Crossfox, color amarillo, inscripto a nombre de Francisco Alonzo Isasi, lo que levanta sospechas sobre una posible adulteración.

Durante la inspección del rodado, los agentes encontraron en la carrocería varios panes de una sustancia que sería marihuana, cuya cantidad exacta y peso serán determinados por personal especializado.

Finalmente, se convocó a agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, mientras que el hecho fue comunicado al Ministerio Público, que ya tomó intervención en el caso.