Disparos en Canindeyú: aclaran qué es lo que pasó entre policías y agentes de la Senad

Una fuente humana hizo llegar una denuncia a agentes de la Senad que estaban apostados en un puesto de control en Canindeyú, cerca de la reserva natural Morombí, Canindeyú, que supuestamente vio a posibles miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un establecimiento rural cercano. Los agentes estaban en el lugar en el marco del operativo Nueva Alianza.

Los agentes acudieron al lugar, que fue rodeado por los mismos, e ingresaron a pie para verificar la denuncia.

Durante el ingreso se toparon con personas vestidas con ropa camuflada, que realizaron disparos al aire y se identificaron como agentes del GEO de la Policía Nacional. En respuesta, los agentes de la Senad también realizaron disparos disuasivos, identificándose como agentes de la Senad.

Si bien hubo un momento tenso, no pasó a mayores tras la identificación de los agentes de ambas instituciones, según aclararon desde la Senad a nuestro medio.

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Guardia herido

Algo que todavía queda por dilucidar es que un guardia de seguridad del mismo establecimiento, pero que estaba en otro lugar al momento del encuentro entre los agentes, quedó con una herida de escopeta en la pierna.

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Según explicaron desde la institución, el guardia herido estaba en una habitación alejada del lugar del encuentro entre los agentes.

Además, indicaron que tanto los agentes de la Senad, como del GEO de la Policía Nacional no usan escopetas, ya que cuentan con fusiles tácticos y pistolas reglamentarias.

Sin embargo, el caso del guardia herido fue informado a la Fiscalía, la cual deberá dilucidar qué fue lo que ocurrió.