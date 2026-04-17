Olimpia vs. Cerro Porteño: así será el despliegue de la Policía para el ‘superclásico’

En una conferencia de prensa este viernes, autoridades de la Policía Nacional brindaron detalles sobre el operativo de seguridad que será desplegado en torno a la nueva edición del ‘superclásico’ del fútbol paraguayo que enfrentará el domingo a Olimpia y Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, por la fecha 17 del Torneo Apertura.

Se espera un marco de público multitudinario en el segundo encuentro de fútbol del año entre los dos clubes más populares del país y la Policía anunció que desplegará unos 3.500 agentes para cubrir el evento.

La Policía estará en “despliegue de alerta” desde la tarde del sábado y comenzará a realizar controles en los alrededores del Defensores del Chaco –y verificaciones a buses y otros vehículos que se dirijan a la zona del estadio– desde las 12:00 del domingo.

Lea más: Olimpia: El domingo, “a reventar”

Está previsto que los accesos al estadio abran al público a las 14:00 del domingo. El partido comenzará a las 17:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Traslado de hinchadas

El comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción, explicó que el traslado al estadio de las hinchadas organizadas de ambos equipos se realizará con acompañamiento policial: los hinchas de Olimpia –que tiene la localía en el partido- se trasladarán desde la sede social de ese club desde las 15:00, mientras que el traslado de la hinchada de Cerro comenzará a las 16:15.

Por acuerdo mutuo entre ambos clubes, no se permitirá que los hinchas ingresen bombos o banderas al estadio.

Lea más: Cerro Porteño, con una final anticipada

El jefe policial recordó que los menores de edad que acudan al estadio deberán ir acompañados de una persona mayor.

“Cateos superficiales”

El dispositivo de seguridad en los alrededores del Defensores del Chaco incluirá la carpa para cateos que la Policía ha implementado –con cierta polémica- en las últimas fechas del Torneo Apertura.

Lea más: Olimpia empieza a jugar el clásico: “Olimpia es Grandeza: NO SOMOS IGUALES”

El comisario Agüero explicó que habrá carpas en los accesos para las hinchadas de ambos clubes, con el objetivo de verificar a los hinchas por medio de un “cateo superficial” y evitar que ingresen objetos prohibidos al estadio. Esas verificaciones se hacen con personal Antinarcóticos, de Eventos Deportivos y de Prevención y Seguridad de la Policía, con acompañamiento de representantes de los clubes, afirmó.