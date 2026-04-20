Violencia en Olimpia-Cerro: ¿qué hicieron en Uruguay para combatir la violencia?

El partido del superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño se suspendió este domingo a los 60 minutos debido a la violenta gresca que se dio entre los hinchas de las graderías del club de Barrio Obrero.

El hecho dejó al menos una docena de heridos, entre los cuales varios agentes de la Policía Nacional debieron ser derivados a centros asistenciales por la gravedad de sus heridas.

El fiscal de flagrancia de Uruguay, Fernando Romano, encargado de la seguridad de eventos deportivos, contó que en el país oriental decidieron que los partidos de alto riesgo, como los clásicos entre Nacional y Peñarol, se jueguen sin público visitante, a fin de disminuir los hechos de violencia. Sin embargo, lamentó que no existe una solución para la violencia.

“No hubo solución desde el punto de vista de que la violencia pudiera pararse, más bien fuera de los estadios. Dentro de los estadios no han ocurrido esos hechos. Salvo un clásico famoso que se conoce como el clásico de la Garrafa, tuvo incidentes importantes en la tribuna de Amsterdam donde se suspendió el partido, pero eso hace ya años. Y bueno, no no se han encontrado soluciones”, acotó.

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Lista de vetados

Contó que en Uruguay también cuentan con la identificación de personas que tienen prohibido el ingreso a los estadio de fútbol debido a los antecedentes por violencia o violar medidas de seguridad para el ingreso a los estadios, pero esto tampoco evitó tanto el ingreso de estas personas, como los hechos violentos.

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Incluso en Uruguay cuentan con cámaras de reconocimiento facial y si bien han ayudado, tampoco erradicaron el problema porque siguen ingresando quienes figuran en la lista de impedidos.

“El último clásico que se jugó en el Estadio Centenario en las finales del intermedio del año pasado, la tribuna de Peñarol en la Luna Colomés ingresó una pirotecnia y hubo un hecho muy lamentable que uno de los fuegos artificiales impactó en un funcionario policial que estaba en la tribuna América”, relató.

Agregó que si bien bastante tiempo después identificaron al autor y fue formalizado, todo el ingreso de la pirotecnia fue impresionante y que en su momento el presidente de la Comisión Administradora de Field Oficial (CAFO), que es la que administra el Estadio Centenario, manifestó que no podía haber ningún miembro que hubiera colaborado, pero después se comprobó que efectivamente hubo colaboración.

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Investigar crimen organizado

Opinó que en su experiencia, se debe hacer un trabajo policial de inteligencia junto con la Fiscalía que investigue el crimen organizado, ya que hay barras que están organizadas para el cobro de peajes, de estacionamientos, o directamente vinculadas también al crimen organizado y el tráfico de armas.

“Todo eso se mezcla en el fútbol y en las barras particularmente, donde hay presiones a los dirigentes, hay presiones a los jugadores, hay presiones a entrenadores. Yo creo que es un tema complejo que no se resuelve pensando que se sale como se salió en la Liga Inglesa. En Inglaterra los precios de las localidades se controló por eso y no significa que afuera los Hooligans no sigan peleando”, detalló.

Insistió en que uno de los elementos que incide es la impunidad con la que se manejan las barras organizadas.