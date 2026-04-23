Utilizaba a una niña para robar: cayó tras persecución en Acceso Sur

El oficial Rodrigo Villalba explicó que el procedimiento se inició tras una alerta del sistema 911 sobre un hecho de hurto ocurrido en una obra en construcción. Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos por la víctima, quien relató que una mujer se acercó con la excusa de vender una rifa para una supuesta operación médica de un familiar.

Mientras la mujer distraía al trabajador, su hijastra de 11 años ingresó al sitio y se apoderó de su teléfono celular. Tras percatarse del hecho, el hombre y un compañero persiguieron el colectivo en el que ambas escapaban y dieron aviso a la Policía, que logró interceptarlas sobre la Ruta PY01 (en zona de Acceso Sur).

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Una vez detenidas, la mujer hizo entrega del celular en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público

Modus operandi reiterativo

El agente policial detalló que este caso no sería aislado, ya que la Policía cuenta con al menos cuatro denuncias previas que vinculan a la misma sospechosa con hechos similares.

“Días antes ya tuvimos denuncias. Hay imágenes de circuito cerrado donde realiza el mismo modus operandi: distrae a los encargados con una historia y la menor ingresa para llevarse lo que encuentra”, detalló Villalba.

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La mujer fue identificada como Cintia Raquel Bobadilla, de 20 años. Entre los casos registrados figura el hurto de aproximadamente un millón de guaraníes de una lavandería, además de la sustracción de celulares y otros objetos en locales comerciales, incluyendo una tienda de repuestos de motocicletas.

De acuerdo con la Policía, la mujer —de nacionalidad argentina— utilizaba a su hijastra para cometer los delitos, aprovechando la distracción que generaba con su relato.

Tras el procedimiento, el hecho fue comunicado al Ministerio Público, así como a la CODENI y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La menor fue entregada a su tío, debido a que su padre se encuentra con prisión domiciliaria.