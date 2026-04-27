Sicariato con dos víctimas en Villa Ygatimí

El sicariato se produjo ayer a las 20:40 en una bodega situada en la colonia Ko’ẽ Porã, a 18 kilómetros del centro de Villa Ygatimí, en departamento de Canindeyú.

El Departamento de Investigaciones informó que el autor del atentado fue un hombre que llegó en una motocicleta y que simuló ser cliente. Incluso, amagó con comprar bebidas alcohólicas, pero luego se dirigió directamente hacia donde estaban compartiendo otros clientes.

El criminal sacó un arma de fuego y disparó primero contra Jorge González, de 42 años, quien murió en el acto. Después baleó a Gabriel Martínez González, de 35 años, quien también pereció en el lugar.

Fabio González López, de 37 años, quien estaba sentado con los otros dos, intentó reaccionar pero también fue herido por el matón, aunque sobrevivió.

Según los datos policiales, los tres baleados son primos entre sí y también parientes del narcotraficante más buscado de la región, Carlos Miguel González Aguilera, de 29 años, alias Carlitos.

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Este es señalado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como uno de los dueños de las 88 toneladas de marihuana prensada incautadas el 2 de diciembre de 2025 en la operación Umbral, en Saltos del Guairá, la capital del Decimocuarto Departamento.

La colosal carga de droga era transportada por una caravana conformada por 3 camiones, 14 camionetas y 2 automóviles.

Aquella noche, los agentes especiales de la Senad, con refuerzo de militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), se enfrentaron contra los narcotraficantes que pretendían hacer llegar su carga al río Paraná para hacer cruzar la droga a Brasil.

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En la balacera, fue eliminado uno de los fusileros de los narcos, Sergio Daniel González Aguilera, de 25 años, alias Dani, quien era justamente hermano menor de Carlitos.

El otro supuesto dueño de esa carga de 88 toneladas de marihuana capturada en Saltos del Guairá es el policía retirado Benicio Silva, de 41 años, alias Silva Hû, quien a su vez es el enemigo número uno del criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, de 42 años, alias Macho.