Detenidos tras allanamientos en el Bañado Sur: quién es el líder del Clan Ríos

La seis allanamientos por narcotráfico se llevaron a cabo esta madrugada en la zona del barrio San Cayetano, cerca del vertedero de Cateura, en el Bañado Sur de Asunción.

Los intervinientes fueron policías del Departamento Antinarcóticos, bajo la supervisión del fiscal de Narcotráfico, Fernando Javier Meyer Gini.

El principal detenido es Rodney Miguel Ríos Da Rosa, de 30 años, aunque también cayeron Lucas Junior Fleitas Román, de 31 años; Blas Martínez Pereira, de 33 años; Sonia Magdalena Ortellado Duarte, de 48 años, y Jessica Griselda Ríos Iriarte, de 34 años.

La comitiva incautó el equivalente a 800 dosis de crack, así como porciones de marihuana y hasta pastillas de uso controlado; armas y municiones, vehículos, celulares y otros equipos informáticos.

Lo que más llamó la atención fue el centro de monitoreo que tenía el señalado como cabecilla de este esquema, Rodney Ríos, quien veía en tiempo real las imágenes de cámaras instaladas hasta dos cuadras alrededor de su casa.

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Guerra contra el Clan Ledesma

Además de ser supuestamente uno de los principales distribuidores de drogas de la zona, Rodney Ríos tenía una orden de captura pendiente por el homicidio de Geremías Martínez Gliguiri, de 17 años, ocurrido el 8 de junio de 2023 en el sector Jukyty, siempre en el Bañado Sur.

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Este murió en un atentado en el marco de la sangrienta guerra entre el Clan Ríos y el Clan Ledesma, dos facciones internas del Clan Rotela (CR) que a su vez se disputan desde hace varios años el mercado de consumo de drogas del Bañado Sur.

De hecho, el ahora detenido, Rodney Miguel Ríos Da Rosa, es hermano de Luis Carlos Ríos Da Rosa, quien está en la cárcel desde 2019, y de Ángel Juliano Ríos Da Rosa, quien fue asesinado en 2022.

Los hermanos Ríos eran los principales enemigos de los hermanos Fredy de Jesús Ledesma Aguilar, asesinado en 2013; Arnaldo Andrés Ledesma Aguilar, eliminado en 2018; Pedro David Ledesma Aguilar, preso desde 2021, y Roberto Carlos Ledesma Aguilar, encerrado desde 2023.

Estos últimos conformaban el Clan Ledesma, ahora dirigido por sus sobrinos.

El Clan Ledesma, así como el Clan Ríos, es un desprendimiento del Clan Rotela.

Sin embargo, en los últimos años, el Clan Ledesma desplazó al Clan Ríos y quedó como el grupo “oficialista” del Clan Rotela en el Bañado Sur.

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De hecho, el ahora apresado Rodney Miguel Ríos Da Rosa, del Clan Ríos, está supuestamente marcado para morir porque lo sindican como el informante de la Policía que entregó a los miembros del Clan Rotela que asesinaron al exdirector de la cárcel de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo, registrado el 19 de junio de 2022.

Ese crimen fue supuestamente ordenado desde prisión por el líder máximo del Clan Rotela, Armando Javier Rotela Ayala, quien actualmente cumple múltiples condenas y que de hecho podría ser sentenciado en otras dos causas más.