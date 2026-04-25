Armando Rotela afrontará nuevo juicio por motín y toma de rehén en la cárcel de Tacumbú

En una audiencia preliminar realizada ante el juzgado penal de Garantías N° 1, la jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz admitió la acusación presentada contra Armando Javier Rotela Ayala y otros acusados por toma de rehén, asociación criminal, motín de internos y hurto especialmente grave ocurridos en la cárcel de Tacumbú en octubre de 2023.

En aquella ocasión, fueron capturados por los reclusos el director de la cárcel de Tacumbú Luis Esquivel -fallecido el 22 de marzo pasado- y otros 22 funcionarios penitenciarios.

Además de Rotela, están acusados por este caso Juan Valentín Insfrán Espínola, alias “Bebé”; Pedro David Ledesma, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa alias “Gordito Lindo”; Sergio Ramírez, Darío Fidel Villalba Fernández, alias “Mala Visión” y Arsenio Erico Alvarenga Sosa.

Actualmente, Valentín Insfrán está prófugo de la justicia, pues integra el grupo de ocho internos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, el 26 de marzo del año pasado.

En la audiencia realizada hoy, participaron además del líder del clan Rotela, los acusados Giménez Prieto, Ortiz Sosa y Alvarenga Sosa, todos a través de medios telemáticos. La defensa de los procesados estuvo a cargo de los abogados Bernardina Cuevas y Rodrigo Gigglberger y del defensor público Emmanuel Elcano.

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Fiscalía se ratificó en acusación por toma de rehén y otros delitos

El fiscal Marcial Machado se ratificó en la acusación presentada por su colega Joao Báez por supuesta toma de rehén, asociación criminal, motín de internos y hurto especialmente grave ocurridos en fechas 10 y 11 de octubre de 2023.

La acusación refiere que eran aproximadamente las 15:30 cuando empezaron los disturbios en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

“Armando Javier Rotela exigía la presencia de la prensa dentro de la penitenciaria a los efectos de aclarar y desmentir lo que en su momento había manifestado el Ministro de Justicia de aquel entonces Dr. Ángel Barchini, quien supuestamente había dicho en medio de prensa que “El Clan Rotela liderado por Armando Javier Rotela había secuestrado y llevado hacia el pabellón “D” al PPL Oliver Daniel Lezcano Galeano y que lo habían descuartizado", relata la acusación.

La acusación refiere que los internos estaban armados con armas blancas, teléfonos celulares y sumamente agresivos por lo que el Director de la Penitencia Luis Esquivel siendo aproximadamente las 17:30 hs. se apersonó hasta el portón 6 para intentar conversar con los internos, oportunidad en que Gordito Lindo y Alvarenga oficiaron de voceros.

Sin embargo, al llegar a dicho sector, Esquivel fue inmovilizado por Bebé, Gordito Lindo, Mala Visión y Alvarenga, quienes portaban armas blancas, según el requerimiento conclusivo.

Director de la cárcel de Tacumbú y otros 22 funcionarios fueron retenidos durante 17 horas

“En ese momento, Cesar Ramón Ortiz Sosa alias ”Gordito Lindo’ le dijo al Director de la Penitenciaria que él quedaba en carácter de rehén por orden de Armando Javier Rotela, por lo que entre ambos empezó un forcejeo tratando de desarmar al Director para luego Gordito Lindo tirar al piso a Luis Esquivel y con un puñal que tenía en manos le produjo dos heridas cortantes a la altura de la espalda", relata la acusación.

Posteriormente, “Bebé”, fue el encargado de trasladar al director Esquivel hasta el Pabellón “D” donde se encontraba Rotela.

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Asimismo, Ortiz, Alvarenga y Villalba aprovecharon el ambiente convulsionado para sustraer cinco escopetas, ocho pistolas y dos lanzagranadas de la armería de la Penitenciaria.

“Durante todo el motín el Director Luis Esquivel junto con 22 funcionarios que eran funcionarios penitenciarios quienes se encontraban en carácter de rehenes” señala la acusación, que destaca que los ahora acusados amenazaban matar a los rehenes, que fueron liberados 17 horas después.

Defensa de Armando Rotela anuncia presentación de incidentes en juicio

Por su parte, la defensa de Armando Rotela se limitó a allanarse a la apertura de juicio oral, pero adelantó que tiene cuestionamientos a la actuación fiscal que serán expuestos en la audiencia oral y pública.

“(…) esta defensa por estrategia procesal se reserva el derecho de plantear en el Juicio Oral ya que efectivamente tengo la certeza de que el Juzgado así lo va a disponer, presentaré en esa oportunidad los incidentes que son numerosos ante esta defectuosa acusación fiscal, por tanto, me allano al pedido de elevación de la causa a juicio oral”, expresó la defensa de Rotela.

Idéntica postura manifestaron los representantes de los demás acusados.

“La acusación se halla fundamentada en cada uno de los elementos de convicción que la motivan, así como el ofrecimiento de los medios de pruebas que se producirán en el juicio, los elementos que la acompañan; y una expresión precisa de los preceptos jurídicos aplicables”, explica la magistrada Ruiz Díaz, al argumentar su decisión de aceptar el requerimiento conclusivo en su totalidad.

Las condenas del “rey del crack”

El líder del clan Rotela, considerado el “rey del crack”, fue detenido por la Policía e imputado por el Ministerio Público en julio de 2011 por microtráfico.

En el año 2013, el delincuente lideró una espectacular fuga masiva de la Penitenciaría de Misiones, acompañado de otros ocho presos.

Tras fugarse, el zar del microtráfico continuó operando desde la clandestinidad, hasta que en noviembre de 2016 fue capturado en una compañía de Itauguá.

En marzo de 2020, Rotela fue condenado a 19 años de cárcel más 8 años de reclusión como medida de seguridad por tenencia y comercialización de estupefacientes, además de asociación criminal.

En prisión, Rotela convirtió el penal de Tacumbú en un centro de operaciones y se consolidó como líder de una de las organizaciones criminales más peligrosas del Paraguay. Tras reclutar gente dentro y fuera de las cárceles, el clan Rotela pasó a controlar no solo el tráfico de drogas, sino también otras actividades delictivas como la extorsión y el asesinato por encargo.

El 18 de diciembre de 2023, mediante un operativo combinado de policías y militares que reunió a 2.500 hombres, la Operación Veneratio, posibilitó la retoma de la cárcel de Tacumbú por las autoridades. En la ocasión, perdió la vida en manos de los reclusos el suboficial Martín Mendoza.

El 20 de abril pasado, la cámara confirmó una sentencia que condenó a Rotela a 30 años de cárcel (21 años de pena más 9 años como medida de seguridad) por liderar un esquema de microtráfico y sicariato desde el interior de la cárcel de Tacumbú desbaratados con la Operación Chacal.