Altas condenas a dos sicarios de exdirector de Tacumbú

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Darío Báez e integrado por sus colegas Christian González y Gloria Hermosa, condenó a 28 años de cárcel, más otros 8 años de medida de seguridad, lo que totalizan 36 años de encierro para Martín Ariel Zeballos Martínez (26), alias Cebolla, y 28 años de prisión a Fabrizio José Maldonado Giménez (22). Ambos fueron declarados como coautores del sicariato del ex director de Tacubmú, Óscar Daniel González Olmedo, ocurrido el 19 de junio de 2022, en el “Día del padre” frente a su familia.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Christian Ortiz, solicitó penas de 27 años y 6 meses para Martín Zeballos y 28 años, para Fabrizio Maldonado. Esto, al considerar que no hubo casualidad, sino causalidad, porque ambos tuvieron dominio del hecho. De acuerdo con lo que había señalado el agente durante el juicio, hubo planificación por parte de los dos jóvenes, seguimiento para la ejecución con arma de fuego y ambos tenían conocimiento de la modalidad en que actuarían.

Se tuvo por probado en esta causa, que Fabrizio Maldonado fue quien transportó sobre una motocicleta a Martín Zeballos. Esto operativo implicó el seguimiento del vehículo del exdirector Óscar Olmedo hasta la casa de su pare, esperarlo y llevar a cabo la fuga.

De hecho, estos datos ya eran manejados por la Policía tras ser obtenidos mediante trabajos de inteligencia, y se lograron corroborar a través de los análisis de imágenes y sus fotogramas.

Conductas de sicarios definieron su destino

Al momento de argumentar la sentencia, el presidente del tribunal Darío Báez señaló en cuanto a Fabrizio Maldonado, que “tiene un número considerable de antecedentes y, con relación a su comportamiento posterior al hecho, pues en su intento de escapar del sistema de justicia se lo ha tomado en zona de la Terminal de Ómnibus”.

A ello sumó que desde la penitenciaría se remitieron informes en relación a su conducta y “ninguna es favorable” al acusado. Los jueces tomaron estos elementos para dictar una condena de 28 años de pena privativa de libertad.

En cuanto a Martín Zeballos, Báez consideró la cantidad de informaciones remitidas desde la penitenciaría donde está recluido: “todo el tiempo está aislado por la falta de comportamiento adecuado”.

Además, el informe psicológico expuso que presenta “ansiedad, tensión emocional, preocupación, nerviosismo, mucha desconfianza, impulsividad, dificultades en las relaciones interpersonales, tendencia a comportamiento antisocial. Además, tiene sanciones disciplinarias en el penal y, ha expresado su hostilidad con el medio e incluso con las normas de convivencia”.

Los jueces también tomaron en consideración el “peligro ocasionado con el disparo efectuado, donde también casi acabó con la vida de la esposa del señor Olmedo, que estaba en estado de gravidez, y la del padre, que estaba pegados a Olmedo”.

Así también, “el grado de afectación, que se pudo escuchar de parte de las víctimas que declararon, que tienen miedo del ruido, del humo y son años y años que todavía van a estar sufriendo. Por ese daño que han causado y que es de suma relevancia”, el tribunal consideró la pena de 28 años de prisión y también otros 8 años de encierro como medida de seguridad.

Orden de matar a exdirector de Tacubmú salió de la cárcel

En juicio se consideró probado que Fabrizio Maldonado, al menos, era miembro del clan Rotela. Esto a través de datos extraídos de su teléfono celular, en cuyos mensajes se observó la forma de comunicación y coordinación, además de la modadlidad de préstamo de armas de fuego.

Así también se confirmó que hubo visitas de Fabrizio Maldonado como Martín Zeballos, días antes y días posteriores al homicidio de Olmedo, al penal de Tacumbú, donde entonces estaba el narcotraficante Jaime Franco. Si bien las visitas habrían sido a un integrante del clan Rotela hoy condenado Óscar Ariel Cabello Azcona.

Según declaró Fabrizio Maldonado ante el tribunal, él visitaba a su padre que entonces estaba privado de libertad en Tacumbú y, aprovechaba las mismas para visitar a Cabello Azcona. Sin embargo, tampoco se descartó en este contexto, que Franco también haya sido visitado o por Maldonado o por Zeballos, en algún momento. Pese a esto último sí se tuvo por probado que la órden de matar a Óscar Olmedo provino de Tacumbú.

Cabe recordar en este punto que, en 2020 los fiscales Marcelo Pecci (+), Alicia Sapriza y Federico Delfino, intervinieron la penitenciaría de Tacumbú y desmantelaron un laboratorio de procesamiento de drogas, que se atribuyó al clan Rotela. Al lado del mismo, estaba encerrado el narcotrafiante Jaime Franco, de cuyo poder se incautaron altas sumas de dinero e incluso se sospechó que era el financista.

A raíz de esta operación, Óscar Olmedo recibió varias amenazas de muerte y luego dejó de ser director de Tacumbú, pues lo culparon de no avisar o no evitar la misma. Sin embargo, en 2022 las amenazas volvieron luego de que haya visitado nuevamente el recinto, pero como parte de la oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial.

Exdirector fue asesinado en casa de su padre

A las 12:00 del domingo 19 de junio de 2022, Óscar Daniel González Olmedo, llegaba a la casa de su papá, ubicada en el barrio Obrero de la capital del país, donde estaba la familia reunida para celebrar el “Día del padre”. González Olmedo estacionó su camioneta Toyota Prado verde con gris y matrícula AADX 825, en frente al domicilio y entró.

Óscar González fue condirección al fondo de la casa de su padre, donde está el quincho y la familia estaba reunida. Pero, de lo que no se percató es de que la muerte lo estaba acechando.

Inmediatamente después de que el ex director de Tacumbú haya ingresado a la propiedad, un hombre lo siguió al interior del domicilio. Este llegó al lugar como acompañante sobre una motocicleta, cuyo conductor se estacionó metros más adelante para esperarlo con el fin de escapar tras consumar el crimen.

González procedió a saludar a su padre y su familia cuando todos fueron sorprendidos por un hombre encapuchado y con lentes oscuros. El sicario actuó con sangre fría y efectuó los disparos contra la humanidad de Óscar González, frente a todos los presentes. Luego huyó del sitio en la misma moto.

Por este hecho, primero fue detenido Fabrizio Martínez el 30 de julio de 2022, que sería el conductor de la moto. El mismo había sido condenado por homicidio, hecho que cometió cuando era menor de edad y por ello, tenía medidas. El 28 de febrero de 2023, cayó el presunto sicario Martín Zeballos.