Aprehenden a hombre por presunto maltrato en Capiatá

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 59ª Toledo Cañada, luego de recibir información de una persona vinculada a la protección contra el maltrato animal sobre la presencia de un perro en estado de abandono.
Los intervinientes se constituyeron en una vivienda del barrio Virgen del Carmen, donde fueron recibidos por el propietario del lugar, Lorenzo Roa Negrette, de 42 años.
Animal presentaba heridas graves
Según el informe policial, el animal presentaba una herida agusanada en la zona de la boca y la nariz, además de un avanzado estado de desnutrición, al punto de que se podían observar partes óseas.
El oficial interviniente, Enson Vargas, indicó que el animal aún tenía signos vitales al momento de la llegada policial, pero falleció aproximadamente 30 minutos después.
Versión del aprehendido
El hombre manifestó que el perro no era de su propiedad y que se trataba de un animal en situación de calle que llegó hasta su vivienda días atrás.
Alegó que intentó alimentarlo y brindarle algún tipo de atención, pero que no contaba con recursos económicos para trasladarlo a un veterinario.
Testigos respaldan que era un perro callejero
Vecinos de la zona también señalaron que el animal no pertenecía al aprehendido y que solía deambular por el barrio, sin un dueño identificado.
Incluso mencionaron que anteriormente el perro habría tenido propietario, pero que este ya no fue visto en la zona.
Intervención fiscal
El caso fue comunicado a la fiscala Carolina Martínez, de la Unidad Especializada en Protección Animal, quien dispuso la aprehensión del propietario de la vivienda y su comparecencia ante el Ministerio Público.
El hecho continúa en investigación para determinar responsabilidades en el presunto caso de maltrato animal.