Detienen a presunto agresor reincidente y a su pareja por obstrucción en Mbocayaty

Un hombre de 28 años, con antecedentes por violencia intrafamiliar, fue detenido en la ciudad de Mbocayaty, Guairá, tras protagonizar un nuevo incidente con su pareja y llevarse por la fuerza a su hija menor de edad. El hecho derivó, además, en la aprehensión de la propia denunciante, quien posteriormente intentó obstruir el procedimiento policial.

El procedimiento fue llevado a cabo por agentes de la Comisaría N° 9 de Mbocayaty, en el barrio Virgen de la Asunción.

Según el informe policial, el hombre contaba con dos órdenes de captura pendientes relacionadas con una causa de violencia familiar y una declaración de rebeldía en el mismo expediente. Por su parte, la mujer aprehendida, de 44 años, está domiciliada en el mismo barrio donde ocurrió el procedimiento.

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De acuerdo con los datos, el caso se inició cuando la mujer se presentó en la sede policial para denunciar que, tras una discusión con su pareja, este tomó a la hija de ambos, de apenas un año de edad, y se la llevó sin su autorización a bordo de una motocicleta.

Ante la gravedad de la denuncia, los agentes iniciaron un rastrillaje por la zona en busca del sospechoso. Durante el operativo, el hombre fue visualizado circulando sobre la ruta PY10, momento en que, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga.

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Esto derivó en una persecución que culminó cuando el sindicado se dirigía nuevamente hacia la vivienda de su pareja. Según el reporte, el hombre dejó a la menor en el predio del domicilio y posteriormente huyó del lugar.

La niña fue resguardada por los intervinientes y posteriormente entregada a su madre en la sede policial, sin que se reportaran lesiones.

Horas más tarde, los uniformados regresaron al domicilio de la mujer con el objetivo de verificar el estado de salud de la misma y de la menor. Fue en ese momento que lograron ubicar al sospechoso frente a la vivienda.

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Al proceder a su identificación, confirmaron que contaba con órdenes de captura vigentes, por lo que se procedió a su inmediata detención. Sin embargo, durante el procedimiento, la mujer habría intentado impedir la labor policial.

Según el informe, la misma denunciante adoptó una actitud hostil hacia los agentes, obstaculizando la detención del hombre. Ante esta situación, los uniformados procedieron también a su aprehensión por obstrucción del procedimiento policial.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición del Ministerio Público.