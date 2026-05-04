“Pude matar a uno o dos, pero pensé en mi hijo y no reaccioné”, dijo constructor asaltado el 1 de mayo

La víctima del asalto domiciliario identificada como Patricio Riveros Romero, de 83 años, es un constructor de obras prácticamente jubilado, aunque sigue dirigiendo algunos trabajos en los que aporta experiencia, según explicó.

El trabajador es viudo y vive solo en la casa con un hijo de 30 años, pero con discapacidad intelectual.

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En la madrugada del 1 de mayo, alrededor de las 03:30, los miembros de la banda irrumpieron en la residencia de la víctima ubicada en la avenida San Antonio casi Río Jejuí, barrio Pueblo de la ciudad de San Antonio.

Los maleantes forzaron los seguros del portón trasero y luego utilizaron una pata de cabra para romper una de las ventanas, por donde accedieron al interior de la vivienda.

Don Patricio relató que los ruidos generados por el vidrio al quebrarse lo despertaron y allí se dio cuenta de que había extraños en el interior de la casa.

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El hombre aseguró que tuvo el tiempo suficiente para tomar su revólver calibre 38 y la escopeta y matar a uno o dos de los intrusos.

Uno de los autores del asalto tenía remera con la inscripción “Policía”

Sin embargo, don Patricio reveló que antes de tomar el arma pensó en el futuro que le esperaba a su hijo con capacidad diferente -que estaba durmiendo en su cama- si en medio del tiroteo le pasaba algo a él. El constructor dijo también que recordó la última recomendación de su finada pareja, la de cuidar a su hijo.

Ante esta situación, la víctima se entregó sin oponer resistencia a los maleantes, uno de los cuales tenía puesta una remera negra con la inscripción “Policía” en la espalda y sin mayores inconvenientes entregó todo el dinero que tenía en la casa: unos G. 25.000.000, las dos armas que tenía y otros objetos de valor, que los delincuentes juntaron en una bolsa.

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Finalmente, los intrusos escaparon de la vivienda a bordo de una furgoneta Toyota Liteace gris, con matrícula BSV 791, que dejaron estacionada en la calle. Ya en horas de la madrugada este vehículo fue encontrado abandonado a varias cuadras del lugar.

Según los investigadores, el vehículo fue denunciado como robado en la ciudad de Arroyos y Esteros, el 29 de abril último.

Asaltantes manejaban información errónea

Don Patricio aseguró que los ladrones recibieron una información falsa, aparentemente alguien les vendió la información de que tenía mucho dinero en la casa producto de un trabajo que había dirigido y terminado recientemente, pero al parecer la víctima no trajo a la casa el dinero.

Ahora, los agentes de Investigaciones del departamento Central juntaron todas las evidencias posibles del caso para ver si algunas de ellas los puede llevar a la identificación de los asaltantes, quienes serían personas cercanas a la víctima, ya que lo trataron con mucha familiaridad durante el golpe.