Conductor de plataforma pide se reconstruya suceso que costó la vida a un hombre

Los abogados Víctor González y Carolina González, representantes de Cristian Eduardo Narvaes, argentino de 37 años, conductor de Bolt, preso y procesado por homicidio doloso en grado eventual y asociación criminal presentaron el requerimiento en carácter de urgente.

Los abogados apuntan a que el hecho no fue intencional, por ende, el homicidio no debía ser calificado de doloso como lo hizo el juez José Agustín Delmás, sino culposo.

El marco penal de homicidio doloso es de 20 años de cárcel, mientras que el culposo es de 5, con forme a lo establecido en el Código Penal.

La victima fatal fue Arnaldo Ramón Grance Coronel (44). un cliente del servicio de plataforma, quien falleció al golpear la cabeza con el empedrado, tras recibir golpes de Narvaez.

Lo que pide la defensa

“Se disponga la reconstrucción del hecho con intervención especializada, a fin de de determinar la mecánica del suceso , trayectoria, punto de impacto, condiciones del entorno y toda circunstancia relevante que permita esblecer la dinámica del hecho investigado”, refiere el escrito presentado ante la fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La defensa requiere al médico forense interviniente la elaboración de un informe ampliatorio en el que se determine:

*La hora probable del fallecimiento de la victima

*La naruraleza y gravedad de las lesiones

*Si existía posibilidad real de sobrevida con asistencia inmediata.

*El tiempo estimado en que se produjo el deceso, desde el hecho.

“Dichas diligencias resultan esenciales para el esclarecimiento de los hechos, en particular para determinar la existencia o no de intencionalidad en la conducta atribuida así como la eventual posiblidad de asistencia de la víctima elementos directamente vnculados a la correcta calificación”, indica el escrito -

El momento fatal

Eran exactamente las 23:45 del viernes cuando el vehículo llegó a destino. Según registros de cámaras de seguridad, se observa el momento en que la esposa de la víctima ayuda a Arnaldo a descender del rodado.

Sin embargo, en un movimiento repentino, el conductor, identificado posteriormente como Cristian Narvaes, bajó del automóvil y, sin mediar palabras, le propinó varios golpes a la víctima.

El impacto provocó que Arnaldo cayera de espaldas, golpeando violentamente su cabeza contra el empedrado. Según el informe médico forense, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico fulminante.

Tras la agresión, Narvaes regresó a su vehículo y huyó del lugar, dejando atrás a los familiares y vecinos que salieron desesperados a intentar auxiliar al hombre, quien ya no presentaba signos vitales.

Lo capturaron cuando quiso radicar una denuncia

La captura del sospechoso tuvo un giro inesperado. Horas más tarde, eNarvaes se presentó en la Comisaría 12ª de Trinidad, aparentemente con la intención de radicar una denuncia (presuntamente contra el pasajero).

Sin embargo, los oficiales de guardia, que ya contaban con las características del vehículo y el sospechoso, lo reconocieron y procedieron a su inmediata detención.

El comisario Lorenzo Vera confirmó que la gresca se originó por una disputa económica. El pasajero había pagado con un billete de cien mil guaraníes y el conductor se habría negado o no disponía del vuelto correspondiente.

Grance retornaba de una fiesta por el día de los trabajadores.