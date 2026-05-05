Tres detenidos por el asesinato a tiros de un abuelo en la ciudad de Ypané

Uno de los detenidos por el crimen del octogenario durante un asalto ocurrido el lunes último en Ypané fue identificado como Fredy David Barrios, de 29 años, en cuyo poder fue encontrada una pistola calibre 9mm., más dinero en efectivo y otros elementos que también fueron recogidos como evidencias.

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Los demás detenidos son Alexis Manuel López Valdez (23) y Francisco Javier Martínez Rojas (39), de quienes se incautaron teléfonos celulares.

En forma simultánea, otros oficiales del departamento Investigaciones del Central ejecutaron otros cuatro allanamientos en busca de los prófugos Víctor Ramón Ayala Burgos (24), Yamil Alexander Benítez Rodríguez (36), Narciso Tadeo Benítez Rodríguez (28) y Víctor Simón Ocampos González (26).

Estos cuatro sospechosos no fueron encontrados en sus casas.

Las sospechas sobre el móvil del asalto fatal en Ypané

De acuerdo con el relato de los investigadores, existen fundadas sospechas que el crimen de Alfonzo Méndez Piñanez está muy vinculado con una esquema de distribución de distribución de estupefacientes que opera en el centro de la ciudad de Ypané y los barrios periféricos.

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Según los investigadores, el anciano vivía en la casa del barrio Fátima con un nieto identificado como Carlos Manuel Genes Méndez (23) y según las sospechas de los uniformados éste joven aparentemente fue el objetivo de los desconocidos, quienes irrumpieron en la propiedad.

Supuesto objetivo de criminales salió de la casa en busca de comida y se salvó

Pero para su buena suerte, segundos antes de la llegada de los criminales Carlos Manuel salió de la casa y se dirigió a un supermercado que atiende las 24 horas en busca de comida.

Una vez en el interior de la casa, los delincuentes se encontraron frente a frente con don Alfonso a quien ultimaron de tres tiros de revólver calibre 357, y luego escaparon del sitio, aparentemente con las manos vacías.

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Desde aquella mañana del lunes 13 de abril pasado, efectivos de Investigaciones comenzaron a juntar todas las evidencias posibles y algunos relatos de los vecinos para tratar de confirmar el móvil del ataque a tiros e intentar identificar a los presuntos implicados.

En la mañana de hoy los investigadores ejecutaron los allanamientos en forma simultánea de siete propiedades en busca de los sospechosos, de los cuales solo tres fueron ubicados, según confirmaron fuentes de Investigaciones.