Vídeo: atacan a balazos a un hombre en un presunto intento de sicariato en Ñemby

Un presunto intento de sicariato se registró anoche en Ñemby, que resultó con un hombre con herida de arma de fuego. La Policía Nacional tomó intervención tras aviso de personal médico del Hospital de Ñemby del ingreso del paciente. El hecho quedó captado en circuito cerrado de televisión (CCTV).

En las imágenes de seguridad se observa el momento en que el atacante, a bordo de una motocicleta, llegó hasta un local donde cuatro personas se encontraban jugando billar. Inmediatamente, disparó directamente contra uno de los presentes, quien presuntamente era su objetivo principal, y luego huyó.

Tras el atentado, el afectado fue auxiliado de urgencia y derivado inicialmente al Hospital de Ñemby.

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Víctima sin antecedentes penales

La víctima, Sergio David Fernández Cardozo (26), sufrió una herida de arma de fuego a la altura de la espalda y, debido a la complejidad del cuadro, quedó bajo observación en el Hospital de Trauma. Según los datos proporcionados por la Policía, no posee antecedentes penales.

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Respecto a las posibles causas del ataque, el jefe de la Comisaría 7ª de Ñemby, comisario Feliciano Ferreira, refirió que no se descarta ninguna hipótesis y añadió que existen antecedentes de ese tipo de atentados en la zona.