Filizzola: “El fiscal general del Estado tiene amigos cercanos a Ultranza”

“El fiscal general del Estado (Emiliano Rolón) tiene amigos cercanos a A Ultranza y por eso no hace nada”, sentenció durante su intervención en el Senado.

Filizzola recordó que este domingo 10 de mayo se cumplen cuatro años del asesinato de Pecci, al que calificó como “el atentado más grande contra el sistema de justicia paraguaya”. Destacó la figura del fiscal como un funcionario íntegro que “pagó con su vida” su lucha contra el crimen organizado.

El legislador remarcó que Pecci estaba involucrado en investigaciones sensibles vinculadas al operativo A Ultranza, uno de los mayores casos contra el narcotráfico en Paraguay.

Duras críticas al Ministerio Público

El senador cuestionó duramente la inacción del Ministerio Público y denunció que, hasta la fecha, no se avanzó en la identificación de los autores intelectuales del crimen.

“No han hecho nada para esclarecer la autoría moral. Y no es Paraguay: es la Fiscalía General del Estado”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, criticó que se niegue a la familia del fiscal el acceso a la carpeta fiscal, planteando interrogantes sobre el contenido de la investigación. “¿Qué hay en esa carpeta?”, cuestionó.

Lea más: El caso Pecci, otra de las deudas de la gestión de Emiliano

Filizzola fue más allá y descartó que se trate de una incapacidad institucional. Según dijo, existe una decisión deliberada de no avanzar. “No creo que no puedan. Tengo la convicción de que se está encubriendo a personas”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el fiscal general “sabe mucho más de lo que dice” y vinculó la inacción con posibles relaciones cercanas dentro del caso A Ultranza.

El legislador también recordó hechos llamativos dentro de la investigación, como la desaparición durante dos años de celulares incautados en operativos penitenciarios relacionados con el caso.

Lea más: Asesinan al fiscal Marcelo Pecci en Colombia

“De esos procedimientos no tenemos absolutamente nada. Lo único que escuchamos es que ‘no se puede’”, criticó.

También mencionó el antecedente del archivo inicial de la causa vinculada a Sebastián Marset, que luego fue reabierto bajo presión internacional.

Con la inacción se envía mensajes sumamente graves, afirman

Filizzola advirtió que la falta de resultados en el caso envía señales peligrosas tanto a operadores de justicia como al crimen organizado.

“Le estamos diciendo a los fiscales honestos que su vida no vale nada, y al crimen organizado que puede matar y que el Estado paraguayo no va a hacer nada", expresó.

“Y le estamos diciendo también al crimen organizado que pueden matar a un fiscal paraguayo que les investiga porque no va a haber consecuencias“, dijo ante el pleno.

Finalmente, sostuvo que la única forma de honrar la memoria de Pecci es identificar y sancionar a los autores morales del crimen.