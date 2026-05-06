Hombre fallece tras sufrir descarga eléctrica en una columna de la ANDE

El hecho ocurrió en horas de la tarde en la zona conocida como Mariscal, a orillas del río Paraguay, en la ciudad de Ypané. Agentes de la Subcomisaría N° 005 del barrio San Miguel-Ytororó acudieron al sitio luego de una alerta recibida a través del sistema 911.

También intervinieron bomberos voluntarios de Ypané, quienes encontraron al hombre ya sin signos de vida.

De acuerdo con los primeros datos recabados, Aureliano Steve se encontraba realizando trabajos en una columna del sistema eléctrico cuando sufrió una potente descarga, que le habría provocado la muerte de manera instantánea.

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ANDE afirma que no existía autorización para los trabajos

A través de un comunicado oficial, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lamentó el fallecimiento de la víctima y aclaró que se trataba de una persona ajena a la institución.

Según detalló la entidad, el hecho fue reportado por bomberos cerca de las 15:50 y posteriormente derivado a la Sección de Servicios de Atención al Cliente de Guarambaré, desde donde fue enviado un móvil técnico hasta el lugar.

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Al verificar la situación, los funcionarios constataron que no existía autorización, orden de trabajo ni comunicación previa para realizar intervenciones en la red eléctrica.

La ANDE señaló además que la columna afectada cuenta con un transformador de 10 kVA que abastece de energía a usuarios de la zona.

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Investigación quedó a cargo del Ministerio Público

La institución indicó que los procedimientos e investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

Finalmente, la ANDE reiteró a la ciudadanía que está prohibido manipular o intervenir redes e instalaciones eléctricas sin autorización expresa y acompañamiento técnico especializado, atendiendo el alto riesgo que representan este tipo de acciones.