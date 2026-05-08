Lo que Dalia debe pagar para acceder a una tobillera electrónica

Dalia López, quien fue detenida el pasado 2 de abril, en pleno Jueves Santo, por el escándalo de los pasaportes falsos entregados al exfutbolista brasileño Ronaldiho Gaucho se encuentra actualmente presa en el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad (Comple), ubicado en Emboscada.

La defensa, representada por los abogados Víctor Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Alvaro Cáceres requirió el arresto domicialiio.

El pasado 30 de abril, el juez Francisco Acevedo rechazó el pedido, y en su fundamento determinó, entre otras cosas que no contaba con el infome del monitoreo de la tobillera electrónica.

Antes esa situación se dispuso que funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), dependiente del Ministerio del Interior se constituyan en la casa de Dalia López, ubicada en Guillermo Enciso Velloso, entre Nicanor Torales y Raúl Carmona, de Asunción.

Lo que dice el informe

El informe del OMDEC indica que la residencia de Dalia López reune las condiciones de factibilidad técnica para la instalación de la tobillera electrónica.

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" Al respecto, se informa que, conforme al relevamiento in situ realizado por el personal policial del Área de Control y el Área Técnica de la OMDEC, con el soporte del personal del Consorcio TRACK desde la dependencia de la OMDEC, se determinó la FACTIBILIDAD para la instalación del Dispositivo Electrónico de Control (tobillera electrónica), para el cumplimiento de la medida de Arresto Domiciliario", indica el reporte remitido al juez Francisco Acevedo.

Añade que “la presente respuesta se encuentra debidamente sustentada en el INFORME N°597/2026, documento elaborado por personal policial perteneciente al área interviniente, en el marco de sus funciones y competencias. Dicho informe contiene el detalle de las actuaciones realizadas, las diligencias practicadas y los resultados obtenidos durante el procedimiento correspondiente".

“Asimismo, se deja constancia de que actualmente la utilización del dispositivo tiene un costo mensual de Gs. 2.006.600 (guaraníes dos millones seis mil seiscientos), cuyo pago deberá realizarse de forma presencial en el Departamento de Recaudaciones del Ministerio del Interior, ubicado sobre las calles Chile y Manduvirá de la capital de la República”, precisa el escrito.

Pero no solo es tobillera

Conforme a la resolución del pasado 30 de abril, en la que el juez Acevedo rechazó el pedido de arresto domiciliario de Dalia. la condición técnica para la factibilidad de la instalación de la tobillera electrónica es solo una de las condiciones para acceder a un arresto domiciliario.

“(...) es importante mencionar que durante más de seis años la ciudadana se ha encontrado en estado de rebeldía estando reticente a someterse al proceso penal y a los mandatos de la justicia, es por eso que no puede ser desvirtuada dicha conducta anterior y que ha prevalecido tanto tiempo”, destacó el magistrado, al argumentar la existencia del peligro de fuga.

El juez explicó que dispuso la intervención del médico forense del Poder Judicial, obligación que recayó en el Dr.Fernando Insaurralde, a los efectos de evaluar a la procesada.

Una vez cumplido su cometido, el profesional informó que “Dalia López se encuentra tratada con medicamentos que hacen a sus afecciones y no ha relatado que la misma posea una cuestión grave de salud”.

Con el informe del OM;DEC, es seguro que la defensa pedirá una audiencia de revisión de medidas cautelares para lograr sacarla de la cárcel, pero cuenta con la oposición del fiscal Alejandro Cardozo, quien se sostiene en su pedido de prisión preventiva.